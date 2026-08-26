Amazonセール情報大紹介！ 第2209回
3万円台だけど、中身はなかなか多彩。120Hz＋おサイフケータイ＋MIL規格の「moto g37j」がAmazonで割引中
2026年08月26日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonで割引中】モトローラ SIMフリースマートフォン「moto g37j」をチェック！
モトローラのSIMフリースマートフォン「moto g37j」がAmazonで割引中。参考価格38,800円から9％オフの35,273円で販売中。
スマホは毎日持ち歩くものだけに、できれば丈夫なほうがいい。モトローラの「moto g37j」は、防水・防塵に加えて、ディスプレーや本体の丈夫さにも気を配ったモデル。それでいて、6.72型FHD+、120Hzの液晶やおサイフケータイ、5200mAhバッテリーも搭載。普段使いに欲しい機能もきちんと揃えている。
①MIL規格準拠＋ゴリラガラス7i採用
本体はMIL-STD-810Hに準拠し、ディスプレーにはCorning Gorilla Glass 7iを採用。IP64の防水・防塵にも対応する。本体サイズは約76.5×166.23×7.85mm（最薄部）、重量は約194gで、5200mAhのバッテリーを搭載している。
②120Hz対応＋最大1050ニットの6.72型
6.72型のFHD+ディスプレーを搭載し、リフレッシュレートは120Hzに対応。高輝度モードでは最大1050ニットとなる。周囲の光を検知して画面の視認性と色再現性を向上させる、ディスプレイカラーブーストも備えている。
③5000万画素＋800万画素の2眼カメラ
アウトカメラは約5000万画素のメインと約800万画素の超広角を搭載し、インカメラは約3200万画素。前後のカメラで風景やポートレートなど、さまざまなシーンを撮影できる。動画はアウト/インともに2K/30fpsの撮影に対応する。
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