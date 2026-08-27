焼豚24枚ドーン！ 「メガ焼豚祭」が激アツ　11日間限定、坂内で

ラーメンチェーン「喜多方ラーメン坂内」は9月1日～11日の期間、「メガ焼豚祭」を開催します。

坂内「メガ焼豚祭」 わんたん20個盛りも

期間中は、焼豚を24枚盛り付けた「メガ焼豚ラーメン」に加え、特製わんたんを20個トッピングした「メガわんたんラーメン」が登場します。麺を半量にして具材を盛り付けた「Jr（ジュニア）」シリーズも用意します。

▲メガ焼豚ラーメン 1790円

メガ焼豚ラーメンJr. 1290円

「メガ焼豚ラーメン」は、坂内自慢の焼豚を24枚盛り付けたラーメンです。

焼豚には厳選した熟成豚肉を使用し、脂身は口の中でとろけ、赤身はジューシーで柔らかく仕上げています。

「メガ焼豚ラーメンJr.」は半ラーメンに焼豚16枚をトッピングします。

▲メガわんたんラーメン 1390円

メガわんたんラーメンJr. 890円

「メガわんたんラーメン」は、特製わんたんを20個トッピングした一杯です。

わんたんは生姜の効いたジューシーな餡とツルツルの皮が特徴で、「メガわんたんラーメンJr.」は半ラーメンにわんたん10個をトッピングします。

▲メガ焼豚ラーメンセット 5380円

また、公式オンラインショップでは「メガ焼豚ラーメンセット」を販売します。麺2食と焼豚2本、500gのセットです。販売期間は9月1日～11日です。

焼豚24枚で丼が見えない！

焼豚24枚という圧倒的な盛り付けは、丼が見えないほどのビジュアルです。わんたん20個の「メガわんたんラーメン」も加わり、どちらを選ぶか迷ってしまいそうですね。

期間限定のメニューなので、気になる人はこの機会に坂内のメガサイズを楽しんでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年9月1日

・終了日：2026年9月11日

※価格は税込み表記です。