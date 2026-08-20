日本一ソフトウェアのミュージカルRPG第2弾！
『リトルプリンセス マール王国の人形姫2』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」で配信中！
ハムスターは8月20日、Nintendo Switch 2／PlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして、『リトルプリンセス マール王国の人形姫2』を配信。価格は1500円だ。
『リトルプリンセス マール王国の人形姫2』は、1999年に日本一ソフトウェアから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたミュージカルRPG。前作から12年後、コルネットと王子フェルディナンドの間に生まれた女の子、クルルが理想の王子様を求めて旅をする物語を描く。
一新された戦闘システムによる戦術性や、豊かに感情を表現するキャラクターが描き出すマール王国の世界を楽しもう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス リトルプリンセス マール王国の人形姫2
ジャンル：ミュージカルRPG
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：配信中（2026年8月20日）
価格：1500円
プレイ人数：1人
©Nippon Ichi Software, Inc. / ©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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