1997年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションゲーム

ハムスターは9月2日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『コンソールアーカイブス ザ・コンビニ2 ～全国チェーン展開だ！～』を配信すると発表。配信日は2026年9月3日、価格は1200円だ。

『ザ・コンビニ2 ～全国チェーン展開だ！～』は、1997年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションゲーム。前作からグラフィックが一新され、マップ数の増加、斜め見下ろし視点への変更によりスケール感倍増。商品アイテムにゲームも加わり、うれしい倍速モードや店舗マークのオリジナル作成機能が付き、機能的、システム的にも大幅にバージョンアップしている。

肩肘張らずに楽しく遊べるのが本作の魅力のひとつ。クリアすることだけでなく、もっと自由な発想で、遊んでみよう。

【ゲーム情報】

タイトル：コンソールアーカイブス ザ・コンビニ2 ～全国チェーン展開だ！～

ジャンル：シミュレーションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5

配信日：2026年9月3日

価格：1200円

プレイ人数：1人

©1996 Masterpiece Co.,LTD. / ©HAMSTER Corporation

Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

“Nintendo Switch”は任天堂の商標です。

“PS”、“PlayStation”および “PS5”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標です。