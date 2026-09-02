1997年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションゲーム
『ザ・コンビニ2 ～全国チェーン展開だ！～』がSwitch 2／PS5向け「コンソールアーカイブス」にて9月3日に配信！
ハムスターは9月2日、Nintendo Switch 2およびPlayStation 5向けに展開している「コンソールアーカイブス」シリーズについて、新規コンテンツとして『コンソールアーカイブス ザ・コンビニ2 ～全国チェーン展開だ！～』を配信すると発表。配信日は2026年9月3日、価格は1200円だ。
『ザ・コンビニ2 ～全国チェーン展開だ！～』は、1997年にヒューマンから32ビットの家庭用ゲーム機向けに発売されたシミュレーションゲーム。前作からグラフィックが一新され、マップ数の増加、斜め見下ろし視点への変更によりスケール感倍増。商品アイテムにゲームも加わり、うれしい倍速モードや店舗マークのオリジナル作成機能が付き、機能的、システム的にも大幅にバージョンアップしている。
肩肘張らずに楽しく遊べるのが本作の魅力のひとつ。クリアすることだけでなく、もっと自由な発想で、遊んでみよう。
【ゲーム情報】
タイトル：コンソールアーカイブス ザ・コンビニ2 ～全国チェーン展開だ！～
ジャンル：シミュレーションゲーム
配信：ハムスター
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5
配信日：2026年9月3日
価格：1200円
プレイ人数：1人
©1996 Masterpiece Co.,LTD. / ©HAMSTER Corporation
Console Archives Series Produced by HAMSTER Corporation
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