ディースリー・パブリッシャーは8月25日、幕張メッセで開催される「東京ゲームショウ2026」（以下、TGS2026）へ出展すると発表。TGS2026の会期は、2026年9月17日～9月21日まで（9月19日～21日が一般公開日）。

同社のブース（ブース番号：Hall5 05-C03）では、「地球防衛軍」シリーズをはじめとした最新ゲームタイトルの出展を実施する。

試遊コーナーでは、PlayStation 5で登場するシリーズ最新作『地球防衛軍６.２ INVADERS FROM ANOTHER WORLD』の試遊台を出展。シリーズNo.1となる圧倒的な敵物量との戦闘体験をはじめ、武器カスタマイズも部分的に体験可能となる予定だ。

10月8日発売の『地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2』、今冬発売予定の『地球防衛軍６ for Nintendo Switch 2』も、試遊コーナーでいち早く体感可能。

また、ブース内ステージでは「地球防衛軍」シリーズをはじめとした新作タイトルに関する情報を紹介するイベントがもりだくさん。ステージの様子は、YouTube・ニコニコ動画などでのライブ配信も予定している。

イベント内容・スケジュールなどの詳細は、ディースリー・パブリッシャーおよび地球防衛軍公式X、TGS2026特設サイトにて順次公開予定だ。

ディースリー・パブリッシャー公式X：https://x.com/D3_PUBLISHER

地球防衛軍公式X：https://x.com/EDF_OFFICIAL

TGS2026 ディースリー・パブリッシャー特設サイト：https://www.d3p.co.jp/tgs2026/

▼出展告知トレーラー公開中！

URL：https://www.youtube.com/watch?v=smaN1sL9e9I

【「東京ゲームショウ2026」出展概要】