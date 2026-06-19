初回封入特典はエアレイダー専用「コンバットフレーム ニクス ゴールドコート」特典DLCコード！
Switch 2版『地球防衛軍5』にアクリルジオラマ付きのD3P WEB SHOP限定パックが発売決定！
ディースリー・パブリッシャーは6月19日、Nintendo Switch 2用ソフト『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』について、D3P WEB SHOP限定パックを発売すると発表。本作の発売日は、2026年10月8日予定。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3980円、D3P WEB SHOP限定パックが6480円だ。
楽天市場およびプレミアムバンダイのD3P WEB SHOPにて、現在予約受付をしている。
本パックの限定特典として、アーケルス撃滅作戦のワンシーンをアクリルジオラマ化した「地球防衛軍5 名場面アクリルジオラマ 83.アーケルス撃滅計画」が同梱。誰もが胸を熱くしたあの瞬間を、あなたのデスクに再現できる。
全店舗共通の初回封入特典DLCのほか、D3P WEB SHOP限定の特典DLCも予定しているので、続報に期待しよう。
▼『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』D3P WEB SHOP限定パックの予約はこちら！
【楽天市場】：https://item.rakuten.co.jp/d3p-webshop/10003408/
【プレミアムバンダイ】：https://p-bandai.jp/item/item-1000253061/
【製品概要】
製品名：地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2 D3P WEB SHOP限定パック
価格：6480円
◆D3P WEB SHOP限定パック同梱物
地球防衛軍5 名場面アクリルジオラマ 83.アーケルス撃滅計画
背景：縦 約109mm × 横 約189mm
台座：縦 約51mm × 横 約189mm
バルガ：縦 約105mm × 横 約90mm
アーケルス：縦 約91mm × 横 約67mm
ロゴ：縦 約39mm × 横 約53mm
※画像はイメージです。実際のものとは異なる可能性がございます。
◆D3P WEB SHOP限定特典
DLCコード（後日公開予定）
◆初回封入特典（全店舗共通）
エアレイダー専用「コンバットフレーム ニクス ゴールドコート」特典DLCコード
ごく少数のみ生産されたコンバットフレーム「ニクス」のゴールドコーティング機。レーダー波を反射させる黄金の塗料でコーティングされているが、実際の効果は証明されていない。その外見から指揮官機または式典用として運用されている。
※「D3P WEB SHOP限定特典」「初回封入特典」はパッケージ単品の通常版にも付属します。
※『初回封入特典』は初回生産分のみの限定封入特典のため数に限りがございます。
【ゲーム情報】
タイトル：地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2
ジャンル：3Dアクションシューティング
販売：ディースリー・パブリッシャー
開発：サンドロット
Switch2版移植：ユークス
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年10月8日
価格：
通常版：3980円（パッケージ版／ダウンロード版）
D3P WEB SHOP限定パック：6480円（パッケージ版）
プレイ人数：1人（オンライン＆ローカル通信：1～4人）
CERO：D（17才以上対象）
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