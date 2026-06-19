ディースリー・パブリッシャーは6月19日、Nintendo Switch 2用ソフト『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』について、D3P WEB SHOP限定パックを発売すると発表。本作の発売日は、2026年10月8日予定。価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が3980円、D3P WEB SHOP限定パックが6480円だ。

楽天市場およびプレミアムバンダイのD3P WEB SHOPにて、現在予約受付をしている。

本パックの限定特典として、アーケルス撃滅作戦のワンシーンをアクリルジオラマ化した「地球防衛軍5 名場面アクリルジオラマ 83.アーケルス撃滅計画」が同梱。誰もが胸を熱くしたあの瞬間を、あなたのデスクに再現できる。

全店舗共通の初回封入特典DLCのほか、D3P WEB SHOP限定の特典DLCも予定しているので、続報に期待しよう。

▼『地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2』D3P WEB SHOP限定パックの予約はこちら！

【楽天市場】：https://item.rakuten.co.jp/d3p-webshop/10003408/

【プレミアムバンダイ】：https://p-bandai.jp/item/item-1000253061/

【製品概要】

製品名：地球防衛軍5 for Nintendo Switch 2 D3P WEB SHOP限定パック

価格：6480円

◆D3P WEB SHOP限定パック同梱物

地球防衛軍5 名場面アクリルジオラマ 83.アーケルス撃滅計画

背景：縦 約109mm × 横 約189mm

台座：縦 約51mm × 横 約189mm

バルガ：縦 約105mm × 横 約90mm

アーケルス：縦 約91mm × 横 約67mm

ロゴ：縦 約39mm × 横 約53mm

※画像はイメージです。実際のものとは異なる可能性がございます。

◆D3P WEB SHOP限定特典

DLCコード（後日公開予定）

◆初回封入特典（全店舗共通）

エアレイダー専用「コンバットフレーム ニクス ゴールドコート」特典DLCコード

ごく少数のみ生産されたコンバットフレーム「ニクス」のゴールドコーティング機。レーダー波を反射させる黄金の塗料でコーティングされているが、実際の効果は証明されていない。その外見から指揮官機または式典用として運用されている。

※「D3P WEB SHOP限定特典」「初回封入特典」はパッケージ単品の通常版にも付属します。

※『初回封入特典』は初回生産分のみの限定封入特典のため数に限りがございます。

【ゲーム情報】

タイトル：地球防衛軍５ for Nintendo Switch 2

ジャンル：3Dアクションシューティング

販売：ディースリー・パブリッシャー

開発：サンドロット

Switch2版移植：ユークス

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月8日

価格：

通常版：3980円（パッケージ版／ダウンロード版）

D3P WEB SHOP限定パック：6480円（パッケージ版）

プレイ人数：1人（オンライン＆ローカル通信：1～4人）

CERO：D（17才以上対象）

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