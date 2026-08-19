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VAIO おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第5回

8月13日まで「VAIOストア WEEKLY SALE」の対象に

毎日持ち歩けるVAIOが17万円切り！ 「VAIO S13」は軽さと実用性が魅力

2026年08月19日 18時00分更新

文● モーダル小嶋／ASCII

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　仕事用のノートPCを選ぶなら、性能だけでなく「毎日ちゃんと持ち歩けるか」も大事なポイントだ。高性能でも重くてカバンから出すのがおっくうになってしまっては、せっかくのモバイルPCがもったいない。軽さと使いやすさ、そして価格のバランスにはこだわりたいところである。

　そこでチェックしたいのが、VAIOストアで開催中の「VAIOストア祭り2026」だ。対象モデルが10％オフになるキャンペーンで、さらに8月31日午前9時59分までは「VAIOの日」を記念して、本体価格から1万円引きが適用される。

「VAIOストア祭り2026」をチェック
 

約1kgなのに画面は広々、毎日持ち歩きやすい

　なかでも狙い目なのが、13.3型モバイルノートPC「VAIO S13（VJS1368）」。通常19万8000円～のところ、1万円引き＋10％オフで16万9200円～。最安構成なら、合計2万8800円安く購入できる。

　「VAIO S13（VJS1368）」の魅力は、「持ち歩きやすさ」と「作業のしやすさ」を両立していることだ。最軽量構成なら本体重量は約1.019kgと、毎日の通勤や外出でも持ち出しやすい軽さといえる。

　ディスプレーは13.3型ながら、アスペクト比16：10の1920×1200ドット。一般的な16：9のフルHD画面よりも縦方向を広く使えるため、ウェブページや文書を表示した際に一度に見渡せる情報量が増える。

　「軽いノートPCが欲しいけれど、画面が狭くて作業しづらいのは困る」という人には、このサイズ感はかなり使いやすいはずだ。

「VAIO S13（VJS1368）」をチェック
 

USB Type-Cだけじゃない！ 仕事で便利な端子をしっかり搭載

　薄型・軽量ノートPCでは、軽さを優先するためにインターフェースがUSB Type-Cだけ、といったモデルも珍しくない。その点、「VAIO S13（VJS1368）」は仕事で使いやすい端子をきっちり備えている。

　USB Type-C×2に加えて、USB Type-A×2、HDMI、有線LANを搭載。マウスやUSBメモリーをつないだり、会議室のディスプレーにHDMIで接続したりといった使い方も、変換アダプターなしで対応しやすいのがポイントだ。

　バッテリー駆動時間は動画再生時で約8時間、アイドル時で約21時間。1時間で約65％まで充電できる急速充電にも対応しているので、外出前や移動中に短時間で充電しておきたいときにも助かる。

「VAIO S13（VJS1368）」をチェック
 

長く使うならメモリー16GB構成を選びたい

　「VAIO S13（VJS1368）」はカスタマイズモデルなので、用途や予算に合わせてスペックを選べるのも魅力だ。CPUはCore 7 150U、Core 5 120U、Core 3 100Uから、メモリーは8GB／16GB／32GB、SSDは256GB／512GB／1TBから選択できる。

　できるだけ価格を抑えるなら最安構成が魅力的だが、長く使うつもりならメモリーは16GBを検討したいところｗ。メモリーはオンボードで購入後に増設できないため、ブラウザーで多くのタブを開いたり、複数のアプリを同時に使ったりする人なら、最初から余裕を持たせておくほうが安心だ。

　また、キーピッチは約19mm、キーストロークは約1.5mmを確保。指紋認証と顔認証の両方に対応するほか、オンライン会議に便利なAIノイズキャンセリング機能も備えている。

　約1kgの軽さ、縦に広い13.3型ディスプレー、仕事で使いやすい充実した端子類を備えた「VAIO S13（VJS1368）」が、8月31日午前9時59分までは16万9200円～。毎日持ち歩ける仕事用ノートPCを探しているなら、今回のVAIOストア祭りでかなり狙い目の1台。

　VAIOストア祭り自体は9月18日午前9時59分までだが、追加の1万円引きは8月31日午前9時59分まで。少しでも安く買いたいなら、この期間を逃さずチェックしたい。

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