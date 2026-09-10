「VAIO Nextシリーズ」始動！ マルチフリップ機構搭載の次世代AI PC「VAIO T」を発表

VAIOは9月10日、13.3型ワイドの個人向けモバイルノートPC「VAIO T」および法人向けの「VAIO T work」を発表した。受注受付は9月18日10時より開始となる。

「VAIO Tシリーズ」は、ノジマグループとなったVAIOがフィードバックを受けて開発した第1歩となる新しいトリプルスタイルPC1台。

「ノートPCモード」「タブレットモード」「ビューモード」の3つの使い方ができるマルチフリップ機構を搭載している。

この機構を採用することで資料を閲覧する時はビューモード、手書きやタッチ操作はタブレットモード、通常作業はノートPCモードと、用途に応じて瞬時に切り替え可能となっている。

マルチフリップ機構については、シートヒンジやLCDケーブルの繰り返し屈曲試験を実施し、高い耐久性を確保。ノートPCからビューモードの遷移時にスムーズな動作と意図しない解放防止を実現しているという。

構成を選べるカスタマイズモデルとノジマ向け構成モデルを展開

本製品のラインナップは、ユーザーが仕様を選択できる「個人向けカスタマイズモデル」と、店頭で購入可能な「ノジマ向け構成モデル」の2つのチャネルで展開される。

■ 個人向けカスタマイズモデル（VAIOストア取扱）

プロセッサー、メモリー、ソフトウェアなどの組み合わせを自由に選択できる直販モデル。通常モデルに加え、特別な所有感をもたらす「勝色特別仕様」もラインナップされている。



販売はVAIO直営オンラインストア。9月18日10時より

ストアでの受注受付を開始する。

主要スペック

カラー：

勝色／ファインレッド／ファインブラック

CPU：

Core Ultra X7 358H（勝色のみ選択可）／Ultra 7 356H／Ultra 5 325（勝色は選択不可）

メモリー：

64GB（Ultra 5選択時は不可）／32GB／16GB（Ultra X7選択時は不可）※いずれもオンボード

ストレージ：

2TB（PCIe NVMe 暗号化機能付き）／1TB（PCIe NVMe 暗号化機能付き）、512GB（PCIe NVMe 暗号化機能付き）／512GB（PCIe NVMe） SSD

バッテリー：

大容量バッテリー（L） or 標準バッテリー（M）

通信：

Wi-Fi 7

ディスプレー：

13.3型WQXGA タッチパネル搭載

カメラ：

9.2MP CAM

製品サイズ／重さ：

約312.0×224.6×14.6～19.6mm／約1.253kg～

VAIOストア最小構成価格：

37万4000円（勝色モデルは42万3500円）

■ 法人向けカスタマイズモデル

法人向けモデルはVAIOストアビジネスで販売。9月18日10時より受注開始となる。



カラー：

ファインブラック

CPU：

Core Ultra 7 356H

メモリー：

32GB（オンボード）

ストレージ：

512GB SSD（PCIe NVMe 暗号化機能付き）

バッテリー：

大容量バッテリー（L） or 標準バッテリー（M）

通信：

Wi-Fi 7

ディスプレー：

13.3型WQXGA タッチパネル搭載

カメラ：

9.2MP CAM

製品サイズ／重さ：

約312.0×224.6×14.6～19.6mm／約1.299kg～

■ノジマ向け構成モデル

9月18日より、ノジマ店頭展示での予約販売を開始する。CPUにはCore Ultra 5 325搭載、512GB SSDを共通して採用する。メモリーは16GB/32GBモデルを選択可能だ。



VCTNN195101B（ファインブラック）、VCTNN195102R（ファインレッド）

CPU：Core Ultra 5 325

メモリー：32GB

ストレージ：512GB

バッテリー：標準バッテリー（M）

ディスプレー：13.3型WQXGA タッチパネル搭載

カメラ：9.2MP CAM

想定価格：52万5800円



VCTNN195103B（ファインブラック）、VCTNN195104R（ファインレッド）

CPU：Core Ultra 5 325

メモリー：16GB

ストレージ：512GB

バッテリー：標準バッテリー（M）

ディスプレー：13.3型WQXGA タッチパネル搭載

カメラ：9.2MP CAM

ファインブラック

想定価格：43万7800円