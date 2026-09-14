Excelや資料作成も見やすい！ 縦に広い16:10画面のLenovo軽量ノートが11万円台の大安売り

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Lenovo IdeaPad Slim 3は、15.3インチのノートパソコンです。Amazon.co.jpでは、タイムセールの11万4800円（30％オフ）で販売されています（9月14日現在）。

本製品は、AMD Ryzen 7 170プロセッサー、16GBメモリと512GB SSDを備え、複数作業の同時処理も快適に行えます。アスペクト比16:10のWUXGA IPS液晶を採用し、仕事や動画視聴にも最適です。

指紋センサーやプライバシーシャッター付きカメラなど機能性も充実。約1.59kgと軽量で持ち運びにも便利です。

快適な処理性能

8コアの強力なプロセッサーと16GBの大容量メモリを搭載し、普段使いからビジネスの多重タスクまでスムーズにこなせます。

作業がしやすい15.3型WUXGA（1920×1200）の16:10画面

縦方向に広い16:10のアスペクト比を採用した高解像度IPS液晶により、Web閲覧や文書作成の作業効率が向上します。

軽量薄型デザインと最長約17.4時間のロングバッテリー

本体重量約1.59kg、最薄部16.9mmの持ち運びやすいスリムボディに、長時間駆動可能なバッテリーを備えています。

まとめ：軽くて快適なノートPC

おすすめしたいのは、「軽量大画面のノート」を求める人です。15.3型で16：10の縦広ディスプレー、16GBメモリ／512GBストレージを備えつつ、CPUもAMD Ryzen7と十分なスペック。

ノートとして軽めで、バッテリー駆動も約17.4時間と1日しっかり持つので、持ち歩くことが多い人向けです。ぜひこの機会に購入を検討してみては。