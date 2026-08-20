Google Chrome、“重大”2件を含む15件の脆弱性　最新版へ更新を

グーグルは8月18日、デスクトップおよびAndroid版「Google Chrome」のアップデートを公開。深刻度「重大」を含む15件の脆弱性に対処した。

脆弱性の概要とOSごとの修正済みバージョンは以下のとおり。

●修正された主な脆弱性 ■修正件数 ・15件 ■深刻度別の内訳 ・重大：2件

・高：13件 ■深刻度（重大） ・CVE-2026-76034：WebGLのバッファオーバーフロー

・CVE-2026-76036：Dawnのバッファオーバーフロー ■深刻度（高） ・CVE-2026-76033：CORSの実装が不適切

・CVE-2026-76037：CredentialProviderのリンク追跡

・CVE-2026-76039：Coreにおける参照解決の誤り

など

●対象OSと修正済みバージョン ■デスクトップ版 ・Windows：151.0.7922.169/.170

・macOS：151.0.7922.169/.170

・Linux：151.0.7922.169 ■モバイル版 ・Android：151.0.7922.169

デスクトップ版のアップデートは、今後数日から数週間かけて順次展開予定。Chromeの設定から手動でアップデートすることも可能だ。Android版については、数日中にGoogle Playでの公開を予定している。