UQモバイル、iPhone 17eがMNPで実質5547円

KDDI（UQ mobile）は8月21日、他社からの乗り換え（MNP）で「iPhone 17e（256GB）」を購入する際の割引を5500円分増額した。対象はUQ mobileオンラインショップで、「スマホトクするプログラム」適用後の実質負担額は5547円から。

割引額を増やしたのは「UQ mobileオンラインショップおトク割」。増額は期間限定扱いだが、8月21日現在、終了日は未定となっている。

適用条件はUQ mobile オンラインショップで対象機種へ他社からのMNPで乗りかえること、「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」を契約すること、「増量オプションⅡ」に加入することの3点。au／povoからのMNPは対象外となるため気を付けたい。

端末代の内訳（一例）などは以下のとおり。実質負担額はスマホトクするプログラムの有無や端末の返却時期、状態等で変わるため参考値となる。

■端末代のイメージ 機種代金：12万7900円

UQ mobileオンラインショップおトク割：3万8500円引き

UQ mobile オンラインショップおトク割とスマホトクするプログラム適用後の実質負担額：5547円

※ 購入後13ヵ月目～25ヵ月目までに、購入機種を故障や損傷等がない状態でKDDIに返却した場合 ■UQ mobileオンラインショップおトク割の適用条件 下記条件をすべて同時に満たすこと 1.UQ mobile オンラインショップで対象機種へ、au／povo以外の他社からMNPで乗りかえる

2.「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」を契約する

3.「増量オプションⅡ」に加入する ■その他 実施期間：2026年8月21日～終了日未定

対象店舗：UQ mobileオンラインショップ