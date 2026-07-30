ドスパラ おすすめモデル&セール／キャンペーン情報 第22回
RTX 5060・240Hz対応有機EL搭載ノートも！ ドスパラ「アウトレットセール」開催中
2026年07月30日 13時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
未使用品のアウトレットPCを特価販売
ドスパラでは現在、「アウトレットセール」を開催中。お客様キャンセル品や外観にキズがあると判断された訳あり新品などのアウトレットPCを特価販売している。ゲーミングPCやデスクトップPC、ノートPCなどをラインアップ。本体はいずれも未使用品で、通常製品と同様に国内工場でメンテナンス・修理を実施し、修理保証も付いている。
ドスパラ「アウトレットセール」おすすめの1台
THIRDWAVE GALLERIA XL7C-R56-C6A（訳あり新品）73629669
266,220円（アウトレット特価）
16型ゲーミングノート「GALLERIA XL7C-R56-C6A（訳あり新品）」は、Core Ultra 7 255HとGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。16GBメモリと1TB SSDを備えるほか、16型WQXGA（2560×1600ドット）有機ELディスプレーは240Hz駆動に対応する。ゲームプレイはもちろん、動画編集など幅広い用途で活躍する1台だ。
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