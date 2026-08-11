Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第174回
雨の日も快適！ グリップ力と防水性を兼ね備えたメレルのゴアテックスシューズ
2026年08月11日 09時00分更新
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履き心地の良さを重視した定番シューズ
「Moab 3 Synthetic Gore-Tex ハイキングシューズ」
メレルの「Moab 3 Synthetic Gore-Tex ハイキングシューズ」は、雨に強い防水仕様シューズです。Amazon.co.jpでは、1万6805円（10％オフ）などで販売されています（8月10日現在）。
このシューズは、トレッキングから街履きまでマルチに活躍するハイキングシューズです。GORE-TEX搭載の優れた防水透湿性や高いグリップ力を持ち、ホールド性とサポート力を強化しています。
また、着地時の衝撃を吸収するエアクッションも備え、濡れた道や長時間の歩行でも快適さを保つのが特徴です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「Moab 3 Synthetic Gore-Tex ハイキングシューズ」の特徴
雨天でも快適なGORE-TEX搭載
優れた防水性と透湿性を併せ持つGORE-TEXメンブレンを採用し、雨や水たまりでも靴内をドライに保持します。
Vibram TC5+による優れたグリップ力
世界的に定評のあるVibram製アウトソールを採用し、滑りやすい登り道やさまざまな路面で確かな耐久性とグリップ力を発揮してくれます。
衝撃を抑えるAIR CUSHIONで疲れにくい
着地時にかかとを包み込んで衝撃を吸収・安定させる独自技術「AIR CUSHION」により、長時間の歩行でも足の負担を軽減します。
まとめ：長く愛用できる一足
おすすめしたいのは、「雨に強く履き心地のいいシューズ」を探している人です。防水性に優れたゴアテックス素材により、多少の雨粒や水たまりでは浸水しません。ソールにはグリップ力のある素材を採用。
それでいて履き心地も優れているため、アウトドアも街歩きも関係なくいつでも履きたくなる魅力があります。ぜひ次の一足にご検討ください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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