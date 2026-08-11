ただの扇風機じゃない！ ペルチェ冷却＆モバイルバッテリー機能がついた3WAYファン

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本製品は、CIOが販売する多機能ハンディファン。Amazon.co.jpでは、9980円で販売中です（8月10日現在）。

手持ち・首かけ・卓上の3WAYに対応し、逆回転する二重ファン構造で強力な風量を届けます。満充電後はファン専用回路へ切り替わる完全パススルー充電により、バッテリー負担を抑えて卓上で連続使用可能。

さらに、中央の冷却プレートを首筋に当てればペルチェ素子により、接触冷感を得られます。持ち手部分は3400mAhのモバイルバッテリーとしても機能し、スマホへの充電に役立つなど、年間を通して活躍します。

冷たさをダイレクトに伝えるペルチェ冷却プレート

風だけでなく、中央の冷却プレートを首元や額に当てることで、接触冷感によるダイレクトな冷却効果を得られます。

分離してモバイルバッテリーとしても使える3WAY構造

手持ちや首かけに加え、持ち手（3400mAh）を分解すればスマホなどの充電が可能に。付属スタンドを使えば120°自動首振り卓上扇風機に早変わりします。

バッテリーを痛めない完全パススルー充電

満充電になると自動でファン専用回路へ給電を切り替えるため、デスクなどで充電しながらの長時間稼働でもバッテリー劣化を防げます。

まとめ：モバイルバッテリーとしても使えるハンディファン

おすすめしたいのは、「手持ちファンと卓上ファンをまとめたい人」です。いくつものファンを使い分けるのが面倒な人にはピッタリ。折り曲げれば本体だけで卓上ファンに早変わりします。充電スタンドにさせばそれだけで首振り機能も追加。

さらに、ファン部分を取り外せばモバイルバッテリーとして使用可能。夏が過ぎてもお蔵入りにならない、年中そばに置きたくなる一品です。ぜひ購入を検討してみてください。