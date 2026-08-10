【本日から】ドミノ、朝ピザを500円以上安く！ 「モーニング」期間限定

ドミノ・ピザは、「アメリカンブレックファースト」企画として朝の時間帯にオトクなⅬサイズピザを本日より販売します。
期間は8月16日まで。期間中、毎日10時～11時の時間限定で「アメリカン（Lサイズ）」を持ち帰り限定で1500円で提供します。
※以下、再掲載となります。
宅配ピザの「ドミノ・ピザ」は8月10日～16日の期間、「アメリカンブレックファースト」企画として朝の時間帯にオトクなⅬサイズピザを販売します。
期間中、毎日10時～11時の時間限定で「アメリカン（Lサイズ）」を持ち帰り限定で1500円で提供。暑さのピークを避けた“時差ランチ準備”に最適としています。
なお、「アメリカン」は、モッツァレラチーズの上にオリジナルのトマトソースと、本場アメリカのレシピを元に開発したポーク100％のペパロニをのせて焼き上げたピザです。対象のピザはLサイズのみになります。
●「お盆セット」など販売中！
ドミノの冷涼化計画
その他、ドミノ・ピザでは、お盆期間に向けた「お盆セット」や「ドミノシェイク ハッピーミルク」など、今のシーズンならではの取り組みを実施します。
・お盆セット デリバリー3999円～／持ち帰り3199円～
（8月3日～8月16日）
「お盆セット」は、ピザ2枚（Mサイズ）、パーティーボックス1個、コカ・コーラ1.5Lがセットになった商品です。
お盆期間の家族や親戚、友人との食事シーンに向けたセットで、メインのピザやサイドメニュー、ドリンクをまとめて楽しめます。
・「ドミノシェイク ハッピーミルク」無料試飲
（8月10日～16日）
全国の店舗で「ドミノシェイク ハッピーミルク」の無料試飲も実施します。各店舗100名限定で、ドミノシェイクを約30mlの試飲用カップにて無料提供するというもの。
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10時～11時にはお得な時間限定企画「アメリカンブレックファースト」は画期的！ 通常価格より500円以上お安くなります。夏の集まりやランチタイムに利用してみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年8月10日
・終了日：2026年8月16日
※価格は税込み表記です。
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