セブン「もこ」がレモン味に！ 夏限定で登場

セブン‐イレブンは、夏限定のレモンスイーツ「爽やかレモンもこ」と「かじるレモンチーズケーキ」を全国の店舗で順次発売します。

セブンの人気スイーツ2種が夏限定仕様で登場

暑い夏に向けて、人気シリーズ「もこ」と「かじるケーキ」にレモンを使った新商品をラインアップします。爽やかな風味を味わえる季節限定商品です。

▲かじるレモンチーズケーキ 291円

（8月4日発売）

レモンの果肉と果皮から絞ったレモン果汁を使用したチーズケーキです。低温で焼き上げることで、チーズのなめらかな食感とレモンの香りを楽しめるといいます。

土台には塩味の効いたビスケット生地を使用しています。サクサクとした食感と塩味が、レモンチーズケーキのなめらかな食感と酸味を引き立てるとしています。

沖縄県では8月13日から販売します。

▲爽やかレモンもこ 216円

（8月11日発売）

人気シリーズ「もこ」の新商品で、2種類のレモン素材を使用したレモンカスタードクリームを、もちっとした食感の生地に詰めています。爽やかな酸味のあとにクリーミーな甘みを楽しめる仕立てです。

もこ生地はセブン‐イレブン独自の製法でもっちりと仕上げており、シュークリームとは異なる食感を楽しめるとしています。

人気「もこ」が夏だけのレモン味に！

暑い季節は、爽やかなレモンスイーツが食べたくなりますよね。もちもち食感で人気の「もこ」がレモン味になった夏限定商品は、気になる人も多いのではないでしょうか。



あわせて、なめらかな食感の「かじるレモンチーズケーキ」も登場します。どちらも夏限定なので、この機会にセブン‐イレブンで味わってみてはいかがでしょうか。

かじるレモンチーズケーキ

・発売日：2026年8月4日



爽やかレモンもこ

・発売日：2026年8月11日

※価格は税込み表記です。

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