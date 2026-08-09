セブン「もこ」がレモン味に！ 夏限定で登場

セブン‐イレブンは、夏限定のレモンスイーツ「爽やかレモンもこ」と「かじるレモンチーズケーキ」を全国の店舗で順次発売します。
セブンの人気スイーツ2種が夏限定仕様で登場
暑い夏に向けて、人気シリーズ「もこ」と「かじるケーキ」にレモンを使った新商品をラインアップします。爽やかな風味を味わえる季節限定商品です。
▲かじるレモンチーズケーキ 291円
（8月4日発売）
レモンの果肉と果皮から絞ったレモン果汁を使用したチーズケーキです。低温で焼き上げることで、チーズのなめらかな食感とレモンの香りを楽しめるといいます。
土台には塩味の効いたビスケット生地を使用しています。サクサクとした食感と塩味が、レモンチーズケーキのなめらかな食感と酸味を引き立てるとしています。
沖縄県では8月13日から販売します。
▲爽やかレモンもこ 216円
（8月11日発売）
人気シリーズ「もこ」の新商品で、2種類のレモン素材を使用したレモンカスタードクリームを、もちっとした食感の生地に詰めています。爽やかな酸味のあとにクリーミーな甘みを楽しめる仕立てです。
もこ生地はセブン‐イレブン独自の製法でもっちりと仕上げており、シュークリームとは異なる食感を楽しめるとしています。
人気「もこ」が夏だけのレモン味に！
暑い季節は、爽やかなレモンスイーツが食べたくなりますよね。もちもち食感で人気の「もこ」がレモン味になった夏限定商品は、気になる人も多いのではないでしょうか。
あわせて、なめらかな食感の「かじるレモンチーズケーキ」も登場します。どちらも夏限定なので、この機会にセブン‐イレブンで味わってみてはいかがでしょうか。
かじるレモンチーズケーキ
・発売日：2026年8月4日
爽やかレモンもこ
・発売日：2026年8月11日
※価格は税込み表記です。
♪モグモグ動画配信中♪
アスキーグルメがお届けするYouTubeチャンネル「どんぶりちゃんねる」では、気になるグルメの情報をお届けしています。
▲吉野家、すき家、松屋……「きき牛丼」に挑戦してみました！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります