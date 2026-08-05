「鬼おろし牛タン丼」がおいしそ！夏限定で1110円～

カルビ丼とユッケジャンスープの専門店「焼きたてのかるび」は8月6日より、粗めの大根おろしをたっぷりとのせた夏季限定メニュー4種類を全国の店舗で販売します。

鬼おろし4種が登場！「牛タン丼」がおいしそう！

中でも編集部の注目は「鬼おろし牛タン丼」。

▲さっぱりぽん酢 鬼おろし牛タン丼 ごはん小1110円／ごはん並1150円／ごはん大1210円

牛タンと相性抜群の鬼おろしをたっぷりのせた一品。ぽん酢の爽やかな酸味と塩だれの旨みが引き立つことで、後味すっきりに楽しめるんだとか。



肉増量1.5倍（＋490円）、2倍（＋630円）なども用意されています。



そのほか、牛カルビとハラミの組み合わせや、牛タンを使用したバリエーションメニューに加えて、鉄板で提供する定食がラインアップ。

▲さっぱりぽん酢 鬼おろし牛カルビ丼 ごはん小810円／ごはん並850円／ごはん大910円

▲さっぱりぽん酢 鬼おろし牛カルビとハラミ丼 ごはん小970円／ごはん並1010円／ごはん大1070円

▲さっぱりぽん酢 鬼おろし鉄板牛カルビ定食 小1150円／並1350円

暑い日に食べたいさっぱり系新作丼！

カルビ丼専門店から、夏限定の「鬼おろし」メニューが登場します。牛肉の味わいとさっぱりした大根おろしの組み合わせを楽しめるラインアップとなっています。

暑い時期に食べやすい牛カルビメニューを探している人は、この機会に焼きたてのかるびへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年8月6日

・終了日：2026年9月中旬頃

※価格は税込み表記です。