三角じゃない「スイカバー」!? チョコ種入りジェラートで登場

ロッテは8月17日より、夏の定番アイス「BIGスイカバー」から新たなラインアップとして「スイカバージェラートカップ」を全国で発売します。コンビニエンスストアを除く全国で販売します。



内容量は120mlで、216円。

あのスイカバーがカップアイスに

「スイカバージェラートカップ」は、スイカバーをカップタイプにした氷菓です。バー形態では味わえないねっとりとした食感にこだわり、カップでゆっくり楽しめる商品に仕上げています。

赤と緑の2段充填を採用しており、赤い部分はスイカ果汁入りのスイカ味アイス、緑の部分は皮をイメージした緑色のアイスです。

「BIGスイカバー」と同様にチョコ種入りで、食べ進める楽しさも特徴としています。

形はスイカじゃないけど

昔から親しまれてきたスイカバーの味わいを、カップタイプで楽しめる新商品が登場します。形はスイカ型ではないけど、いつもとは違うねっとりとした食感が楽しめるということで、スイカバーファンは試してみると、新鮮な驚きがありそう！

暑い季節のおやつに、スイカバーの新しい楽しみ方を試してみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月17日

※価格は税込み表記です。