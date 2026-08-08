ファミマで「ムー」Tシャツ発売！ 「おかわりだろうか」グッズも

ファミリーマートは8月7日から、スーパーミステリー・マガジン「ムー」とコラボレーションした限定グッズをファミマオンライン限定で販売中です。

「お値段そのまま おかわり45％増量作戦」の新テレビCMで描かれる“デカすぎ都市伝説”の世界観をモチーフにしたコラボ企画です。

UFOやUMA、都市伝説などを扱う「ムー」と組み合わせた限定グッズを展開します。

・コラボレーションTシャツ 各3850円

「ムー」と「45％増量作戦」のコラボレーションTシャツです。蓄光仕様を採用しており、暗闇で光るデザインとなっています。サイズはLサイズのフリーサイズです。

▲味確認増量物体Tシャツ（蓄光仕様）

▲未確認生命体Tシャツ（蓄光仕様）

・めじるしアクリルチャームー（3個セット） 各2750円

世界の謎と不思議と増量のミステリーをデザインしためじるしチャームも同時に登場します。4～5cmとビッグサイズで、傘やペットボトルなどにつけられるシリコンリング付きです。

怪しく光る限定グッズをお見逃しなく！

ファミリーマートの増量キャンペーンと「ムー」の世界観が融合した、遊び心のあるコラボレーショングッズが登場します。暗闇で光る蓄光仕様も、オカルトファンにはたまらないポイントになりそうです。

数量限定のファミマオンライン販売なので、「ムー」ファンやユニークなTシャツが好きな人はチェックしてみてはいかがでしょうか。



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・発売日：2026年8月7日

※価格は税込み表記です。