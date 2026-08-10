松のやが攻めてる！ 鮮やか「オレンジ」の唐揚げ定食

とんかつチェーン「松のや」は8月12日15時より、「オレンジソース唐揚げ定食」を発売します。
揚げ物にオレンジ? ガッツリ×爽やかメニュー
暑い時期にあわせて、爽やかなオレンジソースを使用したメニューが登場します。
▲オレンジソース唐揚げ（5個）定食 1050円
生姜とにんにくを使用した特製揉みダレにじっくり漬け込み、カラッと揚げた唐揚げに、甘酸っぱく爽やかなオレンジソースを合わせた定食です。
添えられたマヨネーズを好みで加えることで、まろやかな味わいへの変化も楽しめるとしてます。
定食のほか、肉厚チキンむねかつとの組み合わせやロースかつとの盛り合わせなどもラインアップします。
▲オレンジソース唐揚げ（8個）定食 1290円
▲オレンジソース肉厚チキンむねかつ定食 990円
▲ロースかつ＆オレンジソース唐揚げ（3個）定食 1090円
▲超厚切りリブロースかつ＆オレンジソース唐揚げ（3個）定食 1450円
・単品オレンジソース肉厚チキンむねかつ 790円
・単品オレンジソース唐揚げ（5個） 750円
どんな味か気になる
ジューシーな唐揚げにオレンジソースという組み合わせは、ちょっと意外ですが、柑橘の甘酸っぱさで夏ならではの爽やかさを楽しめそうです。マヨネーズで味の変化も楽しめるので、最後まで飽きずに味わえそう！
ロースかつとの合盛りも用意され、唐揚げ派もかつ派も楽しめるラインアップ。気になる人は、松のやへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年8月12日
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります