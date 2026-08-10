松のやが攻めてる！ 鮮やか「オレンジ」の唐揚げ定食

とんかつチェーン「松のや」は8月12日15時より、「オレンジソース唐揚げ定食」を発売します。

揚げ物にオレンジ? ガッツリ×爽やかメニュー

暑い時期にあわせて、爽やかなオレンジソースを使用したメニューが登場します。

▲オレンジソース唐揚げ（5個）定食 1050円

生姜とにんにくを使用した特製揉みダレにじっくり漬け込み、カラッと揚げた唐揚げに、甘酸っぱく爽やかなオレンジソースを合わせた定食です。

添えられたマヨネーズを好みで加えることで、まろやかな味わいへの変化も楽しめるとしてます。

定食のほか、肉厚チキンむねかつとの組み合わせやロースかつとの盛り合わせなどもラインアップします。

▲オレンジソース唐揚げ（8個）定食 1290円

▲オレンジソース肉厚チキンむねかつ定食 990円

▲ロースかつ＆オレンジソース唐揚げ（3個）定食 1090円

▲超厚切りリブロースかつ＆オレンジソース唐揚げ（3個）定食 1450円

・単品オレンジソース肉厚チキンむねかつ 790円

・単品オレンジソース唐揚げ（5個） 750円

どんな味か気になる

ジューシーな唐揚げにオレンジソースという組み合わせは、ちょっと意外ですが、柑橘の甘酸っぱさで夏ならではの爽やかさを楽しめそうです。マヨネーズで味の変化も楽しめるので、最後まで飽きずに味わえそう！

ロースかつとの合盛りも用意され、唐揚げ派もかつ派も楽しめるラインアップ。気になる人は、松のやへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・発売日：2026年8月12日

※価格は税込み表記です。