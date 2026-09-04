『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』と、もう1タイトルが試遊できる！
『白き鋼鉄のX 3』がプレイアブル出展！インティ・クリエイツが「TGS2026」にブース出展
インティ・クリエイツは9月4日、幕張メッセにて開催する「TOKYO GAME SHOW 2026」（以下、TGS2026）について、展示ブースを出展すると発表。TGS2026の会期は、2026年9月17日～9月21日まで（一般公開日は9月19日～21日）。
同社のブースでは、2026年10月22日発売予定のライトノベル2Dアクション『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』、2027年の発売に向け鋭意開発中の極限の2Dアクションゲーム『白き鋼鉄のX（イクス） 3』、そして、後日発表予定のタイトルを含めた合計3タイトルを試遊体験できる。
展示ブースの中央に配置された190インチの大型モニターには、全世界で初めてプレイアブル出展する『白き鋼鉄のX（イクス）3』の試遊映像が投影される。超大型モニターで自慢の腕を披露できるチャンスなので、ぜひ参加してみよう。
試遊体験した人には、それぞれのタイトルの特製ノベルティ缶バッジをプレゼント。コスプレ・コンパニオンが特製うちわの無料配布もするので、来場の際は、ブース番号6-C05（ホール6）の同社のブースにぜひ立ち寄ってみよう。
【概要】
会場：幕張メッセ
https://www.m-messe.co.jp/
ブース番号：6-C05 (ホール6)
日時：
2026年9月17日10時～17時 ※ビジネスデー
2026年9月18日10時～17時 ※ビジネスデー
2026年9月19日9時30分～17時 ※一般日
2026年9月20日9時30分～17時 ※一般日
2026年9月21日9時30分～16時 ※一般日
※ご来場方法、入場チケットのご購入方法は、東京ゲームショウの公式サイトをご覧ください。
https://tgs.cesa.or.jp/jp
■『白き鋼鉄のX（イクス） 3』プレイアブル出展内容
TGS特別体験版として、アキュラの新武装「ディバイドエッジ」と、新たなEXウェポンが複数使用できる試遊体験版を出展する。ステージの最後には、ボス「サーボラ」が待ち構えるスペシャルバージョンとなっている。
遊んだ人には、直径57mmの特製ノベルティ缶バッジ4種の中から希望の1種をプレゼント。さらに、クリアリザルトがSランク以上で「バトルポットRoRoアクリルキーホルダー」全3種のうち1種がランダムでゲットできる。
“スコアアタックチャレンジ”も開催するので、来場の際はぜひチャレンジしてみよう。
※特製ノベルティ缶バッジ、スコアアタック景品のアクリルキーホルダーは数に限りがございます。配布が終了する場合がございますのでご了承ください。
■『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』プレイアブル出展内容
TGS特別体験版は、追加モード『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルトGX』の4つのミッション「Holynight XIII」「Cyber Daydream」「Pendulum Heart」「Pride & Battle」をプレイ可能。
インスピレーションシステム、《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》のデュエット、アキュラの新たなEXウェポンなどを最大10分間試遊できる。
初公開となるGVとアキュラの合体スペシャルスキル「GXスキル」も体験できるスペシャルバージョンとなっているので、ぜひその威力を自分の目で確かめてみよう。
遊んだ人には、直径57mmの特製ノベルティ缶バッジ4種の中から希望の1種をプレゼント。
※特製ノベルティ缶バッジは数に限りがございます。配布が終了する場合がございますのでご了承ください。
■インティ・クリエイツブースのコスプレ・コンパニオンの紹介
インティ・クリエイツのブース6-C05（6ホール）では、《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》モルフォと、《電子の謡精（サイバーディーヴァ）》RoRoのコスチュームに身を包んだコンパニオンが、来場者を待っている。
TGS開催期間の5日間を通してコスプレ・コンパニオンが特製うちわを配布するので、来場の際は、ブース番号6-C05（ホール6）のインティ・クリエイツのブースに立ち寄ろう。
※特製うちわは数に限りがございます。配布が終了する場合がございますのでご了承ください。
【コスプレイヤー情報】
●ちぁいさん（モルフォ担当）
https://x.com/boutique_chiai
「ブティックちぁい」名義でも知られる衣装製作やウィッグ製作、コスプレ、特殊メイクなどを手掛けるコスプレイヤー・造形師。
●まこにゃんさん（RoRo担当）
https://x.com/necomimi_cos
コスプレイヤーとしての表現活動に加え、フォトグラファー、YouTuber、クリエイターなど、多彩な顔を持つマルチ系インフルエンサー。
【ゲーム情報】
タイトル：白き鋼鉄のX（イクス） 3
ジャンル：アクションゲーム
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PC（Steam）
発売日：2027年予定
価格：未定
CERO：審査予定
タイトル：蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：ライトノベル2Dアクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2
発売日：2026年10月22日
価格：
パッケージ通常版：7590円
パッケージ限定版：1万6280円
ダウンロード版：6480円
※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。
CERO：B（12才以上対象）
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