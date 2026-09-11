セールでは『ぼくらのキングダム 時食む果実といにしえの魔物』など準新作タイトルもラインアップ！

インティ・クリエイツは9月11日、幕張メッセで開催する「TOKYO GAME SHOW 2026」について、ブースで配布するノベルティ情報を公開。TGS2026の会期は、2026年9月17日～9月21日まで（一般公開日は、9月19日～21日まで）。ブース番号はホール6-C05だ。

インティ・クリエイツのブースでは、10月22日発売予定のライトノベル2Dアクション『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』、2027年1月28日発売予定の悪魔メイド姉妹が魔王様の復権のため戦うメトロイドヴァニア『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』（Nintendo Switch 2版）、2027年の発売に向け鋭意開発中の極限の2Dアクションゲーム『白き鋼鉄のX（イクス） 3』の合計3タイトルを試遊体験できる。

展示ブースの中央に配置された190インチの大型モニターには、全世界で初めてプレイアブル出展する『白き鋼鉄のX（イクス）3』の試遊映像が投影される。超大型モニターで自慢の腕を披露できるこのチャンスにぜひ参加してみてはいかがだろうか。

※ご来場方法、入場チケットのご購入方法は、 東京ゲームショウの公式サイトをご覧ください。https://tgs.cesa.or.jp/jp

■TOKYO GAME SHOW 2026での配布ノベルティ情報

『白き鋼鉄のX（イクス） 3』を遊んだ人には、直径57mmの特製ノベルティ缶バッジ4種の中から希望の1種をプレゼント。さらに、クリアリザルトがSランク以上で「バトルポットRoRoアクリルキーホルダー」全3種のうち1種がランダムでゲットできる“スコアアタックチャレンジ”も開催するので、来場の際はぜひチャレンジしよう。

『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の追加モード『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト GX』を遊んだ人には、直径57mmの特製ノベルティ缶バッジ4種の中から希望の1種をプレゼント。

『グリム・ガーディアンズ サーヴァント・オブ・ザ・ダーク』（Nintendo Switch 2版）を遊んだ人には、直径57mmの特製ノベルティ缶バッジ2種の中から希望の1種をプレゼントする。

TGS開催期間の5日間を通してコスプレ・コンパニオンが特製うちわを配布するので、来場の際は、ブース番号ホール6-C05のインティ・クリエイツのブースにぜひ立ち寄ってみよう。

※うちわ、ノベルティ缶バッジ、スコアアタック景品のアクリルキーホルダーは数に限りがございます。配布が終了する場合がございますのでご了承ください。

■インティ・クリエイツ TGSセール開催情報！

TOKYO GAME SHOW2026の開催・出展を記念して、ニンテンドーeショップ／PlayStation Store／Steamストアで、インティ・クリエイツの全タイトル（※VR作品除く）を最大65％オフでセールを実施する。未プレイの人は、この機会にぜひ遊んでみよう。各ストアでの開催期間、対象タイトルは下記の通りだ。

【セール期間】

●Nintendo Switch版（2026年8月27日～9月22日23時59分）

https://store-jp.nintendo.com/list/software/?q=%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BB%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%84

●PlayStation版（2026年9月9日～9月23日23時59分）

https://store.playstation.com/ja-jp/search/inti%20creates/1

●PC（Steam）版（2026年9月10日～9月24日1時59分）

https://store.steampowered.com/developer/INTICREATES