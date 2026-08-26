インティ・クリエイツは8月26日、「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト」シリーズの最新情報やイベント情報を紹介する公式番組「ガンヴォルト情報局」の最新話となる第91回を配信すると発表。配信日時は、2026年9月2日21時より。

MCはおなじみのIKKANさん、そしてレギュラーに『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト ストライカーパック 特典ドラマCD』で“旗乃”役を演じた倉知玲鳳さんを迎えて送る本番組。

「第91回」は、『蒼き雷霆（アームドブルー）ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』最新情報、イベント情報などコンテンツ盛りだくさんの内容でお届け予定だ。ぜひリアルタイムでチェックしてみてはいかがだろうか。

【番組概要】

番組名：ガンヴォルト情報局 第91回

日時：2026年9月2日21時～

MC：IKKANさん（オフィス★怪人社）

出演：倉知玲鳳さん

配信URL：

Youtube Live：https://www.youtube.com/live/OCufCPsTziM

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv351256097

【ゲーム情報】

タイトル：蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition

ジャンル：ライトノベル2Dアクション

販売：インティ・クリエイツ

プラットフォーム：Nintendo Switch 2

発売日：2026年10月22日予定

価格：

パッケージ通常版：7590円

パッケージ限定版：1万6280円

ダウンロード版：6480円

※Nintendo Switch版からのアップグレードパスは1500円。

CERO：B（12才以上対象）

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