扇風機が最大24時間コードレスでミストも使える。Shark「FlexBreeze Pro Mist」が1万円引きの24,980円

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もう暑い、暑すぎる！ そんな夏を少しでも涼しく乗り切るために、冷却プレート付きのハンディファンやひんやり寝具、首元を冷やすクールグッズなど、今すぐ使いたい“冷え冷えアイテム”をAmazonから厳選。お買い得になっている商品もあるので、夏本番を迎える前にまとめてチェック！

【Amazonで割引中】Shark 扇風機「FlexBreeze Pro Mist」をチェック！

Sharkの扇風機「FlexBreeze Pro Mist」がAmazonで割引対象。参考価格34,980円のところ、29％オフの24,980円で販売中。

屋内だけでなく、庭先やキャンプなど屋外でも使いやすい設計が、このモデルの魅力だ。コード付き・コードレスの両方で使えるほか、防水性能とUV耐性を備え、屋外での突然の雨や強い日差しにも対応する。Sharkの「FlexBreeze Pro Mist」は、ワンタッチで本体をスタンドから取り外せるため、設置場所や用途に合わせて使い分けられる。

①コード付き・コードレスの両方で使える

電源コード付き・コードレスの両方に対応し、屋内から屋外まで場所に合わせて使い分けられる。握りやすいハンドルを備え、本体は片手で持ち運びが可能。ワンタッチでスタンドから取り外せるため、低い位置へ置いたり机の上で使ったりと、設置スタイルも選べる。

②ミストとパワフル送風で涼しさを届ける

ミスト機能を備え、気化熱によって最大6.7℃の冷却効果を実現。風量はソフトな風からブーストモードまで6段階で調整でき、ブーストモードでは最大約20m先まで風を届ける。最大180°の自動首振りや上下55°の角度調整にも対応する。

③サーキュレーターとして一年中活躍

夏はエアコンの冷気を部屋全体へ送り、梅雨は部屋干しの洗濯物を乾きやすくするなど、サーキュレーターとして一年を通して活躍する。BLDCモーターを搭載し、パワフルな送風と静音性を両立。リモコンはマグネットで本体背面へ収納できる。