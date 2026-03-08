このページの本文へ

MWC Barcelona 2026レポート 第23回

物理キーボードの夢再び！ あのClicksがMagSafe対応キーボードと同社初のキー付きスマホを披露

2026年03月08日 12時00分更新

文● 石井徹　編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　MWC 2026に合わせて、物理QWERTYキーボードアクセサリーで知られるClicks Technologyが新製品2機種を日本のメディアに披露。

　MagSafe／Qi2対応のワイヤレスキーボード「Power Keyboard」と、Androidスマートフォン「Clicks Communicator」のいずれも2026年内の発売を予定している。創業社長のKevin Michaluk氏が自ら製品を手に取り、コンセプトを説明した。

Clicks

MagSafe対応のキーボード「Power Keyboard」をPixel 10 Pro Foldに装着した状態

MagSafeを利用してスマホにくっつけて利用可能
機種を問わずに使えるミニQWERTYキーボード「Power Keyboard」

　Power Keyboardは、同社がこれまで販売してきたiPhone向けケース型のキーボードとはまったく異なるアプローチの製品だ。ケース型は機種ごとに専用設計が必要で、iPhoneのモデルが変わるたびにユーザーは買い替えを迫られた。

Clicks

Clicks創業社長のKevin Michaluk氏がCommunicatorを手に持ち、コンセプトを説明した

　その点、Power KeyboardはMagSafeやQi2の磁力でスマートフォンの背面に吸着し、Bluetooth（BLE 5.4）で接続する。iPhone以外のAndroid端末でも使え、最大3台に同時ペアリングできる。

Clicks

キーボード部分を引き出した状態で、上部にMagSafe対応のワイヤレス充電パッドを備えている

Clicks

スライド機構の内部。充電パッドとキーボードの間にレールが見える

　使わないときはキーボード部分を本体内にスライドして収納でき、見た目はモバイルバッテリーとほぼ同じ。2150mAhのバッテリーを内蔵し、装着中はスマートフォンへのワイヤレス充電できる。重量は180g。

　磁石の吸着強度を3段階で調整でき、大型端末から小型端末、横向き利用まで対応する。フルQWERTYの配列に加え、専用の数字列と矢印キーも備えた。

Clicks

iPhone 17 Proに縦向きで装着した状態

Clicks

こちらは横向き

　筆者が持参したiPhone 17 ProやQi2対応のPixel 10 Pro Foldに装着して試した。Power Keyboard自体はモックアップだが、キーの触感は確認できる状態だった。

　キーピッチはやや広めに作られており、打鍵時に隣のキーを誤って押す心配は少ない。Pixel 10 Pro Foldに装着した状態でも重量バランスもある程度取れていて、横向きで長文を入力する場面では快適に使えそうだった。

　価格は109ドル（早期予約79ドル）で今春の出荷を予定している。

「コンテキスト」「コントロール」「選択肢」を掲げる
Androidスマホの「Communicator」

　Clicks Communicatorは同社初の自社製スマートフォン。BlackBerryを思わせる物理QWERTYキーボードを搭載し、4.03型（1080×1200ドット）のAMOLEDディスプレーを組み合わせた。本体サイズは78.63×130.5×12mmで重量は170g。手に取ると画面サイズの割に縦幅があり、キーボードの存在感がしっかりある。

Clicks

ディスプレーは4.03型でフルQWERTYキーボードを搭載している

　Michaluk氏はCommunicatorのコンセプトを「Context（コンテキスト）」「Control（コントロール）」「Choice（選択肢）」の3つの言葉で説明した。

　Contextは通知の仕組みだ。側面のPrompt Key周囲にカラーLEDを搭載し、連絡先やアプリごとに発光色を変えられる。遠くからでも誰からの通知かを色で判別できる。ホーム画面はNiagara Launcherと共同開発したカスタムランチャーを採用し、メッセージアプリを中心に据えた構成だ。

Clicks

側面のPrompt Key周囲でオレンジ色のLEDが点灯している

　Controlは入力手段の充実を指す。物理キーボードのキーは大型で押しやすく、タッチセンシティブ対応でスクロール操作にも使える。Prompt Keyを押せば音声入力に切り替わり、ボイスメッセージの送信や会議の録音もできる。Michaluk氏は「トランシーバーのような使い方もできる」と表現した。

Clicks

交換式カバーにはClicksロゴが入り、カメラとLEDフラッシュを備えている

Clicks

レザー、ブラック、パープル、グリーン、オレンジの5種類が用意されている

　Choiceは拡張性だ。3.5mmイヤホンジャック、microSDカードスロット（最大2TB）、nanoSIM＋eSIMのデュアルSIM対応を備える。背面カバーは交換式で、カラーバリエーションやレザーなどの素材を選べる。

　チップセットはMediaTek Dimensity 8300で、OSはAndroid 16を搭載する。Android 20までのアップデートと5年間のセキュリティパッチを提供する。バッテリーは4000mAhのシリコンカーボン電池で、Qi2ワイヤレス充電にも対応した。カメラは背面にOIS付き5000万画素、前面に2400万画素。5Gはn1からn78まで幅広いバンドをサポートし、グローバルで利用できる。

　価格は499ドルで、早期予約価格は399ドル。カラーはClover Green、Smoke White、Onyx Blackの3色で、今年後半の出荷を予定している。

　MWCの会場で触れたのはCES時点と同様のモックアップで、実際にOSが動作する状態ではなかった。キーボードの打鍵感やLEDの発光は確認できたが、ソフトウェアの完成度を評価するのはまだ先になる。

「一夜の成功ではなく、長く愛される製品を」

　Michaluk氏は製品発表のタイミングについて、iPhoneも発表から出荷まで6ヵ月を要した例を挙げ、「最初の製品だからこそ、最高のものを作ることに集中する」と説明した。CES以降の注目と予約の反応を受けて、当初の計画よりも良い製品に仕上げられる手応えがあるという。

　「一夜にして成功する会社ではなく、長く愛されるものを作りたい。使ってみて気に入らない点があれば教えてほしい。必ず改善する」。Michaluk氏はそう語り、物理キーボードへのこだわりを改めて示した。

Clicks

歴代BlackBerry端末とClicks製品をテーブルに並べた様子

カテゴリートップへ

この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
Lenovo Chromebook クロームブック IdeaPad Flex 3i Gen8 12.2インチ インテル® プロセッサー N100搭載 メモリ4GB eMMC 64GB バッテリー駆動12.0時間 重量1.25kg アビスブルー 82XH001KJP
￥35,980
2
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core Ultra 5 125H メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M7PA-AAAF)
￥113,770
3
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 5/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A155_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note A WA1-K2 (MS Office 2024/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/AMD Ryzen 5/16GB/SSD 512GB/スーパーマルチドライブ) FMVWK2A155_AZ
￥112,800
4
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV 富士通 ノートパソコン Note E WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥108,800
5
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14型 ノートパソコン Win11 MS Office 2024搭載 CPU:Core i5 メモリ:16GB SSD:256GB Webカメラ内蔵 IPS液晶 FHD（1920x1080） HDMI USB Type-C端子 無線マウス付属 整備済み品
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 14型 ノートパソコン Win11 MS Office 2024搭載 CPU:Core i5 メモリ:16GB SSD:256GB Webカメラ内蔵 IPS液晶 FHD（1920x1080） HDMI USB Type-C端子 無線マウス付属 整備済み品
￥53,820

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,390
2
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥660
3
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC 1m (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps (ライトブラック, 1m)
￥1,780
4
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥5,280
5
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,590
6
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥980
8
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
Amazon Kindle - 目に優しい、かさばらない、大きな画面で読みやすい、6週間持続バッテリー、6インチディスプレイ電子書籍リーダー、ブラック、16GB、広告なし
￥13,980
9
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥743
10
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,099

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン