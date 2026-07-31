Amazonセール情報大紹介！ 第2117回
雨の日の通勤から週末のレジャーまで快適！ アシックスのゴアテックスシューズが頼れる
2026年07月31日 07時00分更新
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雨の日も濡れにくく、足裏はふんわり！
アシックス GEL-SONOMA 8 GTXが26%OFF！
雨の日だからって、長靴で完全防備するほどではない。でも、普通のスニーカーで出かけて靴下までびしょ濡れになるのは絶対イヤ！ そんな面倒な天気に欲しくなるのが、防水性のあるアッパーに、ふんわりしたクッション、土や砂利を捉えるゴツゴツの靴底まで備えた一足です。
そこで紹介したいのが「アシックス GEL-SONOMA 8 GTX」。Amazonにて26%OFFの11,799円で販売されています（7月31日現在）。
山道や未舗装路を走るために作られたトレイルランニングシューズです。「山を走る予定はないんだけど……」と思った人、もう少しだけお付き合いください。防水透湿性を備えたGORE-TEXファブリクスを使っているため、雨の日の通勤や、水を含んだ公園の芝生を歩く場面でも頼れます。
足裏には、弾力のあるAMPLIFOAM PLUSミッドソールと、アシックスではおなじみのGELテクノロジーを搭載。着地時の衝撃を和らげ、硬いアスファルトや凸凹した道を歩く足を支えてくれます。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
アシックス GEL-SONOMA 8 GTXの特徴
雨を防いで、靴の中の蒸れを軽減
アッパーにはGORE-TEXファブリクスを採用しています。外から入る水を防ぎつつ、内部の湿気を逃がしやすいため、雨の中を歩いたときの濡れや蒸れを抑えてくれます。
GELとAMPLIFOAM PLUSで足裏を支える
かかと部分のGELテクノロジーと、ミッドソールのAMPLIFOAM PLUSが着地時の衝撃を和らげます。駅までの舗装路から砂利の混じった遊歩道まで、足元がカチカチになりにくい作りです。
土や砂利を捉えるトレイル用の靴底
アウトソールには、オフロード向けの凹凸を設けています。雨上がりの土の道や傾斜のある遊歩道でも地面を捉えやすく、見た目だけアウトドア風で終わらない靴底です。
まとめ：防水だけじゃない、クッションもグリップも頼れる
参考価格：15,950円
現在の価格：11,799円［26%OFF］
「アシックス GEL-SONOMA 8 GTX」は、雨でも駅まで歩く人、犬の散歩で土の道へ入る人、キャンプや野外フェスへ出かける人におすすめです。
靴底にはトレイル専用のパターンが刻まれており、舗装路だけでなく、砂利道や上り下りのある地面も捉えやすい設計。天気と路面が同時に荒れてきても、普通のメッシュスニーカーより落ち着いて歩けるでしょう。
登山靴ほどゴツく重い靴は避けたいけれど、雨用シューズには歩きやすさも欲しい人にもぴったり。黒を基調としたカラーならデニムやカーゴパンツにも合わせやすく、晴れた日の街歩きにも投入可能です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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