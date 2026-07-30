USB Type-Cケーブル1本で完結 iiyamaの27型WQHD液晶「ProLite XB2797QSN-B1J」
マウスコンピューターは7月30日、液晶ディスプレイブランド「iiyama」から、27型WQHD液晶ディスプレイ「iiyama ProLite XB2797QSN-B1J」の販売を開始した。
「iiyama ProLite XB2797QSN-B1J」は、広視野角で色再現性に優れたIPS方式パネルを採用した27型ディスプレイだ。2,560×1,440ドットのWQHD表示に対応し、フルHDよりも広い作業領域を確保できるため、文書作成や表計算、画像編集などで快適性を高めやすい。
接続面では、USB Type-Cケーブル1本で映像出力、最大65W給電、ネットワーク接続に対応する点が大きな特徴となっている。有線LANとUSBハブ機能も備えており、ノートPCとの接続をシンプルにまとめやすい。さらにDisplayPort出力によるデイジーチェーン機能にも対応し、外部ディスプレイを追加して最大2画面のマルチディスプレイ環境を構築できるという。
入力端子はUSB Type-C、HDMI、DisplayPortの3系統を備える。加えて、高さ調整、チルト、ピボット、スウィーベルに対応する多機能スタンドを採用し、設置環境や作業内容に応じて柔軟に画面位置を調整しやすい。3辺フレームレスデザインも採用しており、複数台を並べた際の見た目もすっきりまとまりやすい。主な仕様は、輝度350cd/㎡、コントラスト比1,000:1、応答速度1ms（MPRT）、スピーカー2W×2となる。
購入先は、マウスコンピューターの製品ページに加え、Amazonマウスブランドストア、マウスコンピューター楽天市場店、Yahoo!マウス公式ストアだ。楽天市場店とYahoo!公式ストアは7月30日以降に順次販売開始となるため、購入時は各ストアの掲載状況を確認するとよい。
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