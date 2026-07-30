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Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第144回

「Apple Watch Series 11」が6万3800円に！ Amazonタイムセール実施中

2026年07月30日 16時00分更新

文● Zenon／ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazonで「Apple Watch Series 11」をチェック！
 

最新のスマートウォッチが安い！
「Apple Watch Series 11」

　Apple Watch Series 11は、Appleの販売する最新のスマートウォッチ。Amazon.co.jpではタイムセールで、6万3800円（11％オフ）で販売されています（7月30日現在）。

　薄型軽量デザインと高度な健康管理機能を兼ね備えた最新モデル。新たに高血圧パターンの通知や睡眠スコアに対応し、心電図や血中酸素、睡眠時無呼吸の兆候の検出など充実したヘルスケア機能を搭載しています。

　耐擦傷性に優れたガラスを採用し、耐久性をアップ。通常使用で最大24時間のバッテリー駆動と高速充電に対応しているため、長く使い続けることができます。

「Apple Watch Series 11」の特徴

ヘルスケア機能がさらに進化

　高血圧のパターンを検知し、危険な兆候を事前に察知します。そのほか、心電図・心拍数・血中酸素測定など、日々の体調管理を強力にサポート。

睡眠の質を向上したくなる

　就寝時間や夜中に目覚める頻度、レム睡眠ノンレム睡眠といったステージなどを計測し、「睡眠スコア」として表示。より快適な睡眠を目指したくなります。また、心臓疾患などのリスクもある「睡眠時無呼吸」を検知し、教えてくれます。

最大24時間のバッテリー駆動＆15分で8時間分充電できる高速充電

　従来よりバッテリー駆動時間が進化し、わずか15分の充電で最大8時間使えるため、睡眠トラッキングも安心して利用できます。

Amazonで「Apple Watch Series 11」をチェック！
 

まとめ：薄くて軽い健康器具

　おすすめしたいのは、「健康に気を使うきっかけが欲しい人」です。装着するだけで多くの情報を計測し、心拍数やトレーニングの負荷なども教えてくれるスマートウォッチは、健康に「もう少し気を使いたい」と考える人ほど買う価値のある製品です。

　また、iPhoneと連携すれば、LINEやメールなどの通知を手首で確認できますし、Apple Payでお手軽な電子決済も可能。そうした生活を快適にする便利機能もあるので、ぜひ購入を検討ください。

Amazon.co.jpでチェック

Apple Watch Series 11(GPSモデル)- 42mmジェットブラックアルミニウムケースとブラックスポーツバンド - M/L、睡眠時無呼吸、高血圧パターン、血中酸素、心電図、排卵推定、心拍数、服薬、マインドフルネス、ノイズ、睡眠スコア、転倒検出、IPX6X防塵、泳げる耐水、Suica対応、高速充電対応

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