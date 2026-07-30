Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第143回
「iPhone Air」512GBがAmazonセールで5万6000円引き！
2026年07月30日 15時00分更新
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史上最薄のiPhone
「iPhone Air」
iPhone Airは、Appleが販売する薄型スマートフォンです。Amazon.co.jpではタイムセールで、256GBモデルを13万9800円、512GBモデルを15万6800円で販売しています（7月30日現在、いずれもスカイブルーのみ）。
iPhone Airは先日値上げされているため、現在のApple Storeでの価格はそれぞれ17万7800円、21万2800円となっており、このタイムセールはかなりの”激安”といえるでしょう。512GBで言えば、5万6000円の値引きとなります。
わずか5.64mmで165gという超軽量モデル。スマートフォンをよく触る人ほど恩恵にあずかれる、圧倒的な軽さは唯一無二！ それでいてディスプレーは6.5インチと大画面で見やすく、A19 Proチップのパワーで動画やゲームも快適に動きます。
「iPhone Air」の特徴
史上最薄5.64mm・軽量165gのチタニウムボディ
驚くほどの薄さと軽さを実現しつつ、高耐久なチタニウムフレームと新世代ガラスで堅牢性も確保。軽量ながら優れた耐久性を備えています。
妥協のないフラッグシップ性能
最新の「A19 Pro」チップと最大120Hz駆動の6.5インチProMotionディスプレーにより、重いゲームもサクサク快適に動作します。
2倍望遠対応の48MPカメラ＆18MPフロントカメラ
2倍望遠をサポートする48MP Fusionカメラに加え、スマートなグループ撮影が可能な18MPセンターフレームフロントカメラを搭載しています。
まとめ：軽さと性能を両立
おすすめしたいのは、「軽くて性能のいいスマホ」を求める人です。スマホを手に取ることの多い人であれば、スマホの重量は手の疲れに直結します。軽ければ軽いほどありがたいものです。
そして軽いのにスペックもiPhone Proに迫るレベル。動画鑑賞、ブラウジング、ゲームなど用途を選ばない万能さを誇ります。このお得な機会に購入を検討してみては。
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