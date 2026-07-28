いとうかなこさん、桃井はるこさんら出演のスタジオライブを2026年8月15日に配信！
『シュタゲリブート』発売記念！「アキバジャックキャンペーン」を8月17日より開催
MAGES.は7月28日、Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定の『STEINS;GATE RE:BOOT』について、秋葉原の全30店舗を対象とした「アキバジャックキャンペーン」と、「スタジオトーク＆ミニライブ配信」を実施すると発表。
「アキバジャックキャンペーン」の開催期間は、2026年8月17日～9月6日まで。「スタジオトーク＆ミニライブ配信」は8月15日19時より配信。
ゲームの発売日は8月20日、価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記を確認してほしい。
■『STEINS;GATE RE:BOOT』×「あきかる」アキバジャック 概要
ゲームの発売を記念し、2026年8月17日より『STEINS;GATE RE:BOOT』×「あきかる」アキバジャックキャンペーンを開催。対象店舗の店頭に、パッケージイラスト＆ラボメン8名の計9種ののぼりが配置され、対象店舗にて700円以上を会計し、さらに「シュタインズ・ゲート」と伝えた人に先着で限定ポストカード（全8種）をランダムでプレゼント。開催期間は、2026年8月17日～9月6日まで。
＜対象店舗＞
AKIHABARAゲーマーズ本店／コトブキヤ秋葉原館／メロンブックス1号店／書泉ブックタワー／TamTam秋葉原店4F／TamTam秋葉原店5F／あみあみ秋葉原ラジオ会館店／あみあみ秋葉原フィギュアタワー店／クルクル秋葉原店／ジーストア・アキバ／でらなんなん 秋葉原店／オノデン／じゃんぱら秋葉原4号店／じゃんぱら秋葉原5号店／浜田電機 PC USEFUL／PCコンフル秋葉原2号店／オタク向け美容室 OFF-KAi!!／メイド整体サロン 癒あmaiden／ばんから 秋葉原店／らーめん影武者／らーめん忍者／肉汁麺ススム 秋葉原本店／カレーの市民アルバ 秋葉原本店／上等カレー 秋葉原店／ゴーゴーカレー 秋葉原中央通店／タコス屋BLAISE SANDO LAB TOKYO／Craft Beer Tap ヨドバシAkiba店／果寮MATSUTOMI／Cafe Mai:lish
※特典は数に限りがございます。なくなり次第配布終了となります。
※店舗ごとに特典の在庫数は異なります。配布状況については対象店舗にお問い合わせください。
※一部のぼりの設置がない店舗がございます。
■『STEINS;GATE RE:BOOT』発売記念 スタジオミニライブ＆スタッフトーク生配信決定！
『STEINS;GATE RE:BOOT』発売記念として、特別番組を生配信。主題歌のいとうかなこさんによる「STEINS;GATE」関連楽曲のスタジオミニライブ、そして、フェイリス・ニャンニャン役の桃井はるこさんがMCを務めるスタッフトークをお届けする。
プロデューサーの松原達也氏をはじめとするスタッフによる開発秘話、RE:BOOTならではの見どころなど、クリエイティブな面から掘り下げていく。無料で視聴できるので、視聴＆コメントでぜひ参加しよう。開催日時は、2026年8月15日19時より。
＜概要＞
開催日時：2026年8月15日19時～
配信プラットフォーム：YouTube MAGES.GAMECHANNEL
※配信URLは後日公開となります。
出演：
ミニライブ：いとうかなこさん
トーク：桃井はるこさん（MC）
松原達也氏（プロデューサー）
林直孝氏（シナリオライター）
北原史尋氏（アートディレクター）
【ゲーム情報】
タイトル：STEINS;GATE RE:BOOT（シュタインズ・ゲート リブート）
ジャンル：想定科学アドベンチャー
販売：MAGES.
プラットフォーム：
Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）
※PS4／XSX|Sはダウンロードのみ。
※XSX|S／PC（Steam）はスパイク・チュンソフトより発売。
発売日：2026年8月20日予定
価格：
【パッケージ版】
Switch／PS5通常版：7480円
Switch 2通常版：8580円
Switch／PS5限定版：1万2980円
Switch 2限定版：1万4080円
Switch／PS5超限定版：3万4980円
Switch 2超限定版：3万6080円
【ダウンロード版】
通常版：6380円
デジタルデラックスエディション：1万1880円
CERO：C（15才以上対象）
©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります