いとうかなこさん、桃井はるこさんら出演のスタジオライブを2026年8月15日に配信！

MAGES.は7月28日、Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）で発売予定の『STEINS;GATE RE:BOOT』について、秋葉原の全30店舗を対象とした「アキバジャックキャンペーン」と、「スタジオトーク＆ミニライブ配信」を実施すると発表。

「アキバジャックキャンペーン」の開催期間は、2026年8月17日～9月6日まで。「スタジオトーク＆ミニライブ配信」は8月15日19時より配信。

ゲームの発売日は8月20日、価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、下記を確認してほしい。

■『STEINS;GATE RE:BOOT』×「あきかる」アキバジャック 概要

ゲームの発売を記念し、2026年8月17日より『STEINS;GATE RE:BOOT』×「あきかる」アキバジャックキャンペーンを開催。対象店舗の店頭に、パッケージイラスト＆ラボメン8名の計9種ののぼりが配置され、対象店舗にて700円以上を会計し、さらに「シュタインズ・ゲート」と伝えた人に先着で限定ポストカード（全8種）をランダムでプレゼント。開催期間は、2026年8月17日～9月6日まで。

＜対象店舗＞

AKIHABARAゲーマーズ本店／コトブキヤ秋葉原館／メロンブックス1号店／書泉ブックタワー／TamTam秋葉原店4F／TamTam秋葉原店5F／あみあみ秋葉原ラジオ会館店／あみあみ秋葉原フィギュアタワー店／クルクル秋葉原店／ジーストア・アキバ／でらなんなん 秋葉原店／オノデン／じゃんぱら秋葉原4号店／じゃんぱら秋葉原5号店／浜田電機 PC USEFUL／PCコンフル秋葉原2号店／オタク向け美容室 OFF-KAi!!／メイド整体サロン 癒あmaiden／ばんから 秋葉原店／らーめん影武者／らーめん忍者／肉汁麺ススム 秋葉原本店／カレーの市民アルバ 秋葉原本店／上等カレー 秋葉原店／ゴーゴーカレー 秋葉原中央通店／タコス屋BLAISE SANDO LAB TOKYO／Craft Beer Tap ヨドバシAkiba店／果寮MATSUTOMI／Cafe Mai:lish

※特典は数に限りがございます。なくなり次第配布終了となります。

※店舗ごとに特典の在庫数は異なります。配布状況については対象店舗にお問い合わせください。

※一部のぼりの設置がない店舗がございます。

■『STEINS;GATE RE:BOOT』発売記念 スタジオミニライブ＆スタッフトーク生配信決定！

『STEINS;GATE RE:BOOT』発売記念として、特別番組を生配信。主題歌のいとうかなこさんによる「STEINS;GATE」関連楽曲のスタジオミニライブ、そして、フェイリス・ニャンニャン役の桃井はるこさんがMCを務めるスタッフトークをお届けする。

プロデューサーの松原達也氏をはじめとするスタッフによる開発秘話、RE:BOOTならではの見どころなど、クリエイティブな面から掘り下げていく。無料で視聴できるので、視聴＆コメントでぜひ参加しよう。開催日時は、2026年8月15日19時より。

＜概要＞

開催日時：2026年8月15日19時～

配信プラットフォーム：YouTube MAGES.GAMECHANNEL

※配信URLは後日公開となります。

出演：

ミニライブ：いとうかなこさん

トーク：桃井はるこさん（MC）

松原達也氏（プロデューサー）

林直孝氏（シナリオライター）

北原史尋氏（アートディレクター）

【ゲーム情報】

タイトル：STEINS;GATE RE:BOOT（シュタインズ・ゲート リブート）

ジャンル：想定科学アドベンチャー

販売：MAGES.

プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 ／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

※PS4／XSX|Sはダウンロードのみ。

※XSX|S／PC（Steam）はスパイク・チュンソフトより発売。

発売日：2026年8月20日予定

価格：

【パッケージ版】

Switch／PS5通常版：7480円

Switch 2通常版：8580円

Switch／PS5限定版：1万2980円

Switch 2限定版：1万4080円

Switch／PS5超限定版：3万4980円

Switch 2超限定版：3万6080円

【ダウンロード版】

通常版：6380円

デジタルデラックスエディション：1万1880円

CERO：C（15才以上対象）

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