MAGES.は5月7日、初代「シュタインズ・ゲート」を再構築した新作ゲーム「STEINS;GATE RE:BOOT」の発売日を、8月20日に決定したと発表。あわせてオープニングムービーを公開している。

本作は2009年に発売した想定科学アドベンチャー「STEINS;GATE」のリメイク作品。グラフィックは線画から描き直し、ほぼすべての素材を一新。新たな世界線・エンディングを追加することで、原作を新たにリブートする作品と謳っている。

キャッチコピーは「鳳凰院凶真、再誕。もう一度、世界を騙せ―」。

また、本日より各プラットフォームにて予約受付を開始。完全数量限定生産の「超限定版」、特製の外箱に入った「限定版」、デジタルサントラやライブ映像が付属する「デジタルデラックスエディション」などの種類を用意している。

公開されたOPムービーにはXbox 360版に引き続き、いとうかなこさんが歌う「スカイクラッドの観測者」を起用。「0」や「ELITE」、アニメ版などの移植・映像化では毎回新曲を披露してきたが、今回は“あえて”初代の楽曲を採用している模様だ。

ユーザーからは「この声を聞くだけで盛り上がる」「映像は歴代で一番に良い」「古参へのファンサとしてこれ以上のものはない」「沁みるのう」「鳥肌が止まらない」「もうええて新しいの作れと思ってたけど、シュタゲ来たああああってなる」「0が過去で1が未来の歌詞が最高に好き」「神曲！」と喜びの声が寄せられていた。

ついに発売日が決まり、17年の時を経て“リブート”するシュタインズ・ゲート。新たな選択はいかなる運命の扉を開くのか、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：STEINS;GATE RE:BOOT（シュタインズ・ゲート リブート）

ジャンル：想定科学アドベンチャー

販売：MAGES.

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：2026年8月20日予定

価格：

パッケージ通常版：8580円（Switch 2）／7480円（Switch／PS5）

ダウンロード通常版：6380円（各プラットフォーム共通）

デジタルデラックスエディション：1万1880円（各プラットフォーム共通）

限定版：1万4080円（Switch 2）／1万2980円（Switch／PS5）

超限定版：3万6080円（Switch 2）／3万4980円（Switch／PS5）

CERO：審査予定

※画面は開発中のものです。実際のものとは異なります

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