MAGES.は11月18日、初代「シュタインズ・ゲート」を再構築した新作ゲーム「STEINS;GATE RE:BOOT」の発売日を、2025年から2026年に延期すると発表した。また、ティザーサイトではキャラクターデザインや新規スチル画像などが公開されている。

本作は2009年に発売した想定科学アドベンチャー「STEINS;GATE」のリメイク作品。グラフィックのみならず、ほぼすべての素材を一新し、新たなストーリーも加えることで原作を新たにリブートする作品と謳っている。

延期の理由はさらなるクオリティアップのためで、現行環境に合わせた総合的なクオリティアップを目指しているとのこと。

ユーザーからは「全然OK」「まだ動いてくれてるだけ嬉しい」「こちとら慣れてるんで、いいもんを頼みます」「新ストーリーや次回作の伏線など、期待してます!!」などのコメントが寄せられている。

また、11月22日～23日に上海で開催されるイベント「WePlay Expo 2025」にて新たな情報を公開予定。続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：STEINS;GATE RE:BOOT（シュタインズ・ゲート リブート）

ジャンル：未定

販売：MAGES.

プラットフォーム：未定

発売日：2026年予定

価格：未定

CERO：未定

※画面は開発中のものです。実際のものとは異なります

©MAGES./Chiyo St. Inc. ©MAGES./NITRO PLUS