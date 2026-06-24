コロプラは6月24日、ゲームクリエイターの金子一馬氏が手がける『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』について、PC（Steam）版を配信すると発表。配信日は、2026年7月24日予。価格は、通常版が3960円／スペシャルデジタルデラックスエディションが5960円だ。

また、同日にはDLC第2弾「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」を、Nintendo Switch／PC（Steam）向けに配信するという。

▼Steam ストアページ

https://store.steampowered.com/app/4677110

2026年4月にNintendo Switch用ソフトとして発売した『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』が、新たにPC（Steam）にも登場。金子一馬氏が描く独創的な現代ダークファンタジーの世界観と、手札3枚で繰り広げられる研ぎ澄まされた「神魔札」バトルを、PCでも楽しめるようになる。また、特別な「創成札」が使用可能となるDLC第2弾「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」の配信も決定した。

なお、PC（Steam）版では本編・DLC第1弾・DLC第2弾を同梱した「スペシャルデジタルデラックスエディション」を販売予定。あわせて、本日公開されたストアページではウィッシュリスト登録の受付を開始している。

【PC（Steam）版 製品ラインナップ】

1. 通常版『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』……3960円

2. 『スペシャルデジタルデラックスエディション』……5960円

通常版に、DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」およびDLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」を付属。

3. DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」……1320円

4. DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」……1320円

※PC（Steam）版では「デジタルデラックスエディション」の販売予定はありません。

※Nintendo Switch版では「スペシャルデジタルデラックスエディション」の販売予定はありません。

【DLC第2弾「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」が同日販売決定！】

特別な「創成札」をゲーム内で使用できる追加コンテンツ「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」を、Nintendo Switch／PC（Steam）向けに2026年7月24日より販売。

■DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」（ダウンロード専用）1320円

《セット内容》

アリアンロッド／ラファエル／バンシー／アポロン／サタン

【『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』概要】

■ゲームの特徴

●奇才・金子一馬が描く、神と悪魔と人が交錯する物語

古今東西・世界各地の伝承をベースに、現代的な解釈や意匠が取り入れられた「神魔」のデザイン。そして、神話と現代テクノロジーが融合したダークでソリッドな世界観が、プレイヤーを非日常の戦いへと誘う。

●“3枚”が切り拓く、思考のスピードバトル

手札の上限は常に「3枚」。スピーディーかつスリリングなバトル展開が味わえる。敵の動きを予測し、手札を入れ替える直感的な操作と、1手のミスが命取りになる奥深い戦略性。シンプル操作で味わえる、研ぎ澄まされた戦術体験を楽しもう。

●キャラクターごとに異なるバトルスタイル！

本作には5人のプレイアブルキャラクターが存在し、異なる5つのスタイルでのバトルが楽しめる。プレイヤーはそれぞれの特性を理解し、ランダムに登場するカード（神魔札）を戦略的に選択・強化していくことがダンジョン攻略の鍵となる。

●プレイヤーの選択がカードとなって還ってくる「創成札」システム

探索中のプレイヤーの選択が、切り札「創成札（そうせいふだ）」の性能や種類に変化をもたらす。探索中に力尽きたとしても、入手した「創成札」はアーカイブとして記録され、次回の探索で再入手の機会が残される。

■クリエイタープロフィール

金子一馬氏（Kazuma Kaneko） コンセプトプランナー／神魔画家

1988年、アトラスに入社。「真・女神転生」シリーズや「ペルソナ」シリーズなどの企画・開発に携わり、コンセプトメイキングから世界観の設計、メインキャラクターデザインまでをトータルに手がける。その独創的なデザインと世界観設定は国内外で熱狂的な支持を集める。

2023年にコロプラへ入社。本作『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』ではコンセプトプランナーとして、原案・世界観設定・キャラクターデザインを担当している。

【ゲーム情報】

タイトル：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ

ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン

発売：コロプラ

プラットフォーム：Nintendo Switch／PC（Steam）

発売日：

Switch：発売中（2026年4月23日）

PC（Steam）：2026年7月24日予定

価格：

Switch／PC（Steam）通常版：3960円（ダウンロード版）

Switchデジタルデラックスエディション：4960円（ダウンロード版）

PC（Steam）スペシャルデジタルデラックスエディション：5960円（ダウンロード版）

※スペシャルデジタルデラックスエディションには本編とDLC第1弾・DLC第2弾を収録。

CERO：C（15歳以上対象）

【DLC情報】

タイトル：DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」

配信日：

Switch：配信済み（2026年4月23日）

PC（Steam）：2026年7月24日予定

価格：1320円

タイトル：.DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」

配信日：2026年7月24日予定

価格：1320円

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