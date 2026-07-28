ゲーム本編に加え、ダウンロードコンテンツもお買い得！
『仁王3』や『真・三國無双 ORIGINS』など人気作がお買い得！最大85％オフのコーエーテクモ「サマーセール」が開催中
コーエーテクモゲームスは7月28日、PlayStation Store／Microsoft Store／Steam／ニンテンドーeショップで配信中の同社タイトルを、通常価格の最大85％オフで提供するコーエーテクモ「サマーセール」を開催中だと発表。
本セールでは、『仁王3』『真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑』などのシリーズ最新作や、『Fate/Samurai Remnant』『Wo Long: Fallen Dynasty』をはじめとする人気タイトルがお買い得価格で購入できる。
セール期間は、Microsoft Storeが7月30日19時、Steamが8月11日2時、ニンテンドーeショップが8月11日23時59分、PlayStation Store が8月12日23時59分までとなる。
▼特設ページ
https://www.gamecity.ne.jp/sale/jp/
＜対象タイトル（一部）＞
●仁王3
PlayStation 5／PC（Steam）
■PC（Steam） 通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：6195円（36％オフ）
■PS5／PC（Steam） Digital Deluxe Edition
通常価格：1万5180円 ⇒ セール価格：1万1688円（23％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA28217_00-NIOH300000000000
■Steam
https://store.steampowered.com/app/3681010/3/
●真・三國無双 ORIGINS
PlayStation 5／PC（Steam）／Nintendo Switch 2／XBOX Series X|S
※機種により価格・割引率が異なりますのでご注意ください。
■PS5 通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：6776円（30％オフ）
■PC（Steam） 通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：6776円（30％オフ）
■Switch 2 通常版
通常価格：8580円 ⇒ セール価格：6435円（25％オフ）
■XSX|S 通常版
通常価格：9680円 ⇒ セール価格：6776円（30％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSGAME000
■Steam
https://store.steampowered.com/app/2384580/_ORIGINS/
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000103826
■Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/origins/9P5HJQNX53XJ/0010
●真・三國無双 ORIGINS 夢幻の四英傑
PlayStation 5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）／XBOX Series X|S
■通常版
通常価格：4840円 ⇒ セール価格：3630円（25％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA15972_00-DWORIGINSADDDLC1
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70050000065013
■Steam
https://store.steampowered.com/app/4038930/_ORIGINS/
■Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/origins/9N42FQKZQ9HJ/0010
●Fate/Samurai Remnant
PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch／PC（Steam）
■通常版
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：3217円（35％オフ）
■シーズンパス
通常価格：3520円 ⇒ セール価格：2288円（35％オフ）／PS Plus会員価格：1936円（45％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA07424_00-GAME000000000000
■My Nintendo Store
https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000051468
■Steam
https://store.steampowered.com/app/1902690/FateSamurai_Remnant/
●Wo Long: Fallen Dynasty
PlayStation 5／PlayStation 4／PC（Steam）／XBOX Series X|S
■PC（Steam）／XSX|S 通常版
通常価格：4950円 ⇒ セール価格：2475円（50％オフ）
■PS5／PS4／PC（Steam）／XSX|S Complete Edition
通常価格：7480円 ⇒ セール価格：3740円（50％オフ）
■PC（Steam）／XSX|S シーズンパス
通常価格：3300円 ⇒ セール価格：1650円（50％オフ）／Game Pass会員価格：1320円（60％オフ）
■PS5／PS4／PC（Steam）／XSX|S DLC「中原の争覇」
通常価格：1430円 ⇒ セール価格：715円（50％オフ）／PS Plus会員およびGame Pass会員価格：572円（60％オフ）
■PS5／PS4／PC（Steam）／XSX|S DLC「江東の小覇王」
通常価格：1430円 ⇒ セール価格：715円（50％オフ）／PS Plus会員およびGame Pass会員価格：572円（60％オフ）
■PS5／PS4／PC（Steam）／XSX|S DLC「荊州の風雲」
通常価格：1430円 ⇒ セール価格：715円（50％オフ）／PS Plus会員およびGame Pass会員価格：572円（60％オフ）
■PlayStation Store
https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0106-PPSA05795_00-WOLONG0000000000
■Steam
https://store.steampowered.com/app/1448440/Wo_Long_Fallen_Dynasty/
■Microsoft Store
https://www.xbox.com/ja-JP/games/store/wo-long-fallen-dynasty/9N9X9PC8V9CP/0010
そのほかのセールラインナップならびにセール対象機種については、特設ページをチェックしよう。また、セール価格は各ストア上で直接確認してほしい。
※PlayStation, PS5, PS4は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※©Valve Corporation. Steamは、米国およびまたはその他の国のValve Corporation の商標およびまたは登録商標です。
※©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
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