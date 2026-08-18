マグネットで固定できるUSB Type-Cハブ登場、95W給電・4ポート搭載

エレコムは、USB Type-C接続で使えるマグネット付きUSBハブ「USB Type-C接続 マグネット付き USBハブ(4ポート/USB PD)」を8月下旬に発売する。価格は4,180円。デスク横やスチール棚に磁石で固定できるため、設置場所の自由度が高く、配線をすっきりまとめやすい製品だ。

本製品は、底面のマグネットでハブ本体をしっかり固定できるのが大きな特長だ。片手でプラグの抜き挿しがしやすく、ハブ本体が動いたり倒れたりする煩わしさを抑えられる。USB-Aポートを天面、USB Type-Cポートを側面に配置することで、接続時のケーブルの干渉も抑えた設計だ。

搭載ポートは、データ転送専用のUSB-Aポートが3基、充電にも対応するUSB Type-Cポートが1基の計4ポートだ。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大入力100W、製品本体の消費電力を差し引いた最大出力95Wでパソコンやタブレットへの給電が可能。USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)にも対応し、写真や文書などのデータを高速に転送できる。セルフパワーとバスパワーを兼ねる仕様で、安定した電源供給を重視する使い方にも向くとしている。

ケーブルは直付けタイプで、長さは約0.3mだ。