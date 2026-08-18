エレコム、手元スイッチで映像を即OFFできるUSB Type-C対応HDMI変換アダプター発売

エレコムは、外部ディスプレイへの映像出力を手元のスイッチで瞬時にON/OFFできるHDMI映像変換アダプター「AD-CHDMISWSV」を8月中旬に発売する。USB Type-Cポート搭載機器の映像信号をHDMIポート搭載のディスプレイ、テレビ、プロジェクターなどへ変換して出力でき、価格は3,480円。

この製品の特徴は、ケーブルを抜き挿しせずに、ワンタッチで外部ディスプレイの映像出力を止めたり再開したりできる点にある。会議中に内部資料やパスワード入力画面など見られたくない映像を一時的に隠したい場面や、展示会での表示トラブル時に落ち着いて対応したい場面で活躍する。なお、スイッチはHDMI映像出力を物理的に停止するもので、Web会議アプリの画面共有そのものを止める機能ではないため、共有解除は各アプリ側で行う必要があるという。

映像面では、画面複製と画面拡張の両方に対応し、最大4K(3,840×2,160px)/60Hzの高解像度出力をサポートする。ドライバー不要で接続するだけで使え、HDCP 2.3、HDCP 2.2、HDCP 1.4にも対応するため、著作権保護コンテンツの再生環境にも配慮している。筐体にはアルミニウム製コネクターを採用し、金属シェル構造や3重シールドケーブル、金メッキピンを組み合わせることで、ノイズの影響を抑えた安定伝送を目指す設計だ。

本体は幅約2.1cmのスリムタイプで、ケーブル長は約0.12mだ。かばんやガジェットポーチに収まりやすく、持ち運びにも向くほか、デスク上でも配線をすっきりまとめやすい。デジタル音声出力に対応し、出力元機器がDisplayPort Alternate Mode対応であることが利用条件となる。対応機器やHDMIケーブルは付属しないため、別途用意が必要だ。