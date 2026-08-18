240W急速充電対応！ エレコムのシリコン製USB Type-Cケーブルが8月下旬発売

エレコムは、手触りがよく絡みにくいシリコン素材を採用したUSB-IF正規認証品のUSB Type-Cケーブル4色を8月下旬に発売する。長さは約1m、価格は1,980円。
新製品は、やわらかくなめらかなシリコン素材を外装に採用し、折り癖がつきにくく、束ねたときに絡みにくい点が特徴だ。カバンやポーチの中でまとめやすく、モバイルバッテリーや充電器との接続時も取り回しやすいという。カラーはブラック、ホワイト、パウダーブルー、ソフトラベンダーの4色を用意する。
充電性能はUSB Power Delivery EPRに対応し、240W（48V/5A）まで供給できるため、高消費電力のノートパソコンやAI PCの充電にも使える。さらに、最大480Mbps（理論値）のデータ転送に対応し、スマートフォンやタブレット内の写真、動画、音楽などの移動にも活用できる。eMarkerも搭載し、接続機器に応じた電圧の自動調整に対応するという。
信頼性の面では、USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB（USB2.0）」の正規認証品で、TDRコンプライアンステストをクリアした高品位ケーブルと案内されている。難燃性素材や金メッキピンも採用し、ノイズ環境下でも安定した通信を目指す設計だ。なお、DisplayPort Alternate Modeには対応していない。
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