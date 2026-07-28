スクエニのゲームが安い！ FFVIIリメイク、ドラクエHD-2Dなど割引率アップ
スクウェア・エニックスは7月27日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ SUMMER SALE Part 3」を開催。セール期間は、2026年8月12日23時59分ごろまでとなる。
声優・花江夏樹さんのナレーションでお送りするセール紹介動画も公開。合わせてチェックしよう。
本セールでは、「FINAL FANTASY VII リメイク シリーズ」のNintendo Switch 2 版や、「ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット」の割引率がアップ。
また、初セールとなる「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」や、シリーズ最新作の発売が12月に控える「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版」など、人気タイトルがお得な価格に。ぜひ“夏を楽しむ一本”を見つけてみてはいかがだろうか。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://sqex.to/0c3Bh
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
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