スクウェア・エニックスは7月27日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ SUMMER SALE Part 3」を開催。セール期間は、2026年8月12日23時59分ごろまでとなる。

声優・花江夏樹さんのナレーションでお送りするセール紹介動画も公開。合わせてチェックしよう。

本セールでは、「FINAL FANTASY VII リメイク シリーズ」のNintendo Switch 2 版や、「ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット」の割引率がアップ。

また、初セールとなる「ライフ イズ ストレンジ リユニオン」や、シリーズ最新作の発売が12月に控える「ドラゴンクエストモンスターズ３ 魔族の王子とエルフの旅 マスターズ版」など、人気タイトルがお得な価格に。ぜひ“夏を楽しむ一本”を見つけてみてはいかがだろうか。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/0c3Bh

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

© SQUARE ENIX