『FINALFANTASY IV』が発売から35周年！
「スターオーシャン」シリーズ30周年など周年記念作をお得にゲット！「スクエニ SUMMER SALE Part 2」を開催
スクウェア・エニックスは7月10日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ SUMMER SALE Part 2」を開催。セール期間は、2026年7月29日23時59分ごろまで。
※PlayStation 5／PlayStation 4版タイトルのセールは、7月14日23時59分ごろまでPlayStation Plus加入者限定の早期アクセス期間です。7月15日0時ごろ以降は、どなたでもセール価格でご購入いただけます。
本セールでは、30周年の「スターオーシャン」シリーズの作品や、発売から35周年を迎える『FINALFANTASY IV』をはじめとする、周年記念の作品がお得な割引率で登場。
また、『ライフ イズ ストレンジ リユニオン デラックスエディション』『ライフ イズ ストレンジ リユニオン ツインパック』の初セールなど、往年の名作から準新作まで、ダウンロード版のタイトルがお手頃な価格で楽しめる。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://sqex.to/ueLsW
《セール対象タイトルピックアップ》
●『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE 』【シリーズ30周年／割引率アップ！】
PS5／PS4
65％オフ
© SQUARE ENIX
Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman
●『STAR OCEAN -First Departure R-』【シリーズ30周年】
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
●『FINAL FANTASY IV』【発売35周年／割引率アップ！】
PS4／Switch
40％オフ
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『FINAL FANTASY I–VI Bundle』【割引率アップ！】
PS4／Switch
40％オフ
© SQUARE ENIX
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
●『ドラゴンクエストVII Reimagined』【シリーズ40周年／割引率アップ！】
PS5
30％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』【シリーズ40周年／割引率アップ！】
PS5／Switch 2／Switch
35％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
© SUGIYAMA KOBO
●『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』【シリーズ40周年】
PS4／Switch
50％オフ
© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
●『ライフ イズ ストレンジ リユニオン デラックスエディション』【初セール！】
PS5
25％オフ
Life is Strange: Reunion © SQUARE ENIX.
Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved.
●『ライフ イズ ストレンジ リユニオン ツインパック』【初セール！】
PS5
25％オフ
Life is Strange: Reunion © SQUARE ENIX.
Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved
●『オクトパストラベラー0』【割引率アップ！】
PS5／PS4／Switch 2／Switch
35％オフ
© SQUARE ENIX
●『NieR:Automata』
PS4／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.
●『ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』
PS5／PS4／Switch 2／Switch
30％オフ
※『ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』Nintendo Switch 2 版をご希望の方はNintendo Switch版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。
© SQUARE ENIX
●『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』
PS4
60％オフ
© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX
●『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』
PS5／PS4／Switch 2／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
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