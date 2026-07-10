スクウェア・エニックスは7月10日、PlayStation Store／ニンテンドーeショップにて「スクエニ SUMMER SALE Part 2」を開催。セール期間は、2026年7月29日23時59分ごろまで。

※PlayStation 5／PlayStation 4版タイトルのセールは、7月14日23時59分ごろまでPlayStation Plus加入者限定の早期アクセス期間です。7月15日0時ごろ以降は、どなたでもセール価格でご購入いただけます。

本セールでは、30周年の「スターオーシャン」シリーズの作品や、発売から35周年を迎える『FINALFANTASY IV』をはじめとする、周年記念の作品がお得な割引率で登場。

また、『ライフ イズ ストレンジ リユニオン デラックスエディション』『ライフ イズ ストレンジ リユニオン ツインパック』の初セールなど、往年の名作から準新作まで、ダウンロード版のタイトルがお手頃な価格で楽しめる。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳細は対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/ueLsW

《セール対象タイトルピックアップ》

●『スターオーシャン6 THE DIVINE FORCE 』 【シリーズ30周年／割引率アップ！】

PS5／PS4

65％オフ

© SQUARE ENIX

Developed by tri-Ace Inc. CHARACTER DESIGN：akiman

●『STAR OCEAN -First Departure R-』 【シリーズ30周年】

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

●『FINAL FANTASY IV』 【発売35周年／割引率アップ！】

PS4／Switch

40％オフ

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『FINAL FANTASY I–VI Bundle』 【割引率アップ！】

PS4／Switch

40％オフ

© SQUARE ENIX

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

●『ドラゴンクエストVII Reimagined』 【シリーズ40周年／割引率アップ！】

PS5

30％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』 【シリーズ40周年／割引率アップ！】

PS5／Switch 2／Switch

35％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

© SUGIYAMA KOBO

●『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S』 【シリーズ40周年】

PS4／Switch

50％オフ

© ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

●『ライフ イズ ストレンジ リユニオン デラックスエディション』 【初セール！】

PS5

25％オフ

Life is Strange: Reunion © SQUARE ENIX.

Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved.

●『ライフ イズ ストレンジ リユニオン ツインパック』 【初セール！】

PS5

25％オフ

Life is Strange: Reunion © SQUARE ENIX.

Developed by Idol Minds, LLC. dba Deck Nine Games. All Rights Reserved

●『オクトパストラベラー0』 【割引率アップ！】

PS5／PS4／Switch 2／Switch

35％オフ

© SQUARE ENIX

●『NieR:Automata』

PS4／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.

●『ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』

PS5／PS4／Switch 2／Switch

30％オフ

※『ファイナルファンタジータクティクス- イヴァリースクロニクルズ デラックスエディション』Nintendo Switch 2 版をご希望の方はNintendo Switch版『デラックスエディション』をご購入の上、「アップグレードパス」（無償）を追加でダウンロードしてください。

© SQUARE ENIX

●『KINGDOM HEARTS INTEGRUM MASTERPIECE』

PS4

60％オフ

© Disney. © Disney/Pixar. Developed by SQUARE ENIX

●『ロマンシング サガ2 リベンジオブザセブン』

PS5／PS4／Switch 2／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX