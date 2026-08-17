いま買うならココ！最新セール情報まとめ 第210回
26万円台でRTX 5070搭載ゲーミングPCが手に入る。PCパーツや自作キットも特価のアーク「真夏のウルトラ自作応援フェア」開催中
2026年08月17日 12時00分更新
※価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
BTOパソコンやPCパーツ、自作キットなどを特価販売
アークでは現在、「真夏のウルトラ自作応援フェア 2026」を開催中。BTOパソコンやPCパーツ、ゲーミングデバイスなどを特別価格で販売するほか、初心者にもおすすめの構成をそろえた自作キットも用意している。
キャンペーン対象商品やBTOパソコンはタイムセール方式となり、対象商品は予告なく入れ替わる。セール期間は9月6日(日)23時59分まで。
RTX 5070搭載モデルが26万円台
arkhive Gaming Custom GC-A7G57M
289,800円 → 269,800円
Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。32GBメモリーと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備える。
マザーボードにはWi-Fi 6対応のASUS PRIME B550M-A WIFI IIを採用。ケースは強化ガラスのスイングドアパネルを備えたThermaltake S100 Tempered Glassで、電源は650W 80PLUS BRONZE認証となる。
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