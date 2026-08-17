26万円台でRTX 5070搭載ゲーミングPCが手に入る。PCパーツや自作キットも特価のアーク「真夏のウルトラ自作応援フェア」開催中

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BTOパソコンやPCパーツ、自作キットなどを特価販売

アークでは現在、「真夏のウルトラ自作応援フェア 2026」を開催中。BTOパソコンやPCパーツ、ゲーミングデバイスなどを特別価格で販売するほか、初心者にもおすすめの構成をそろえた自作キットも用意している。

キャンペーン対象商品やBTOパソコンはタイムセール方式となり、対象商品は予告なく入れ替わる。セール期間は9月6日(日)23時59分まで。

RTX 5070搭載モデルが26万円台

arkhive Gaming Custom GC-A7G57M

289,800円 → 269,800円

Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5070 12GBを搭載したゲーミングデスクトップPC。32GBメモリーと1TB PCIe 4.0 NVMe SSDを備える。

マザーボードにはWi-Fi 6対応のASUS PRIME B550M-A WIFI IIを採用。ケースは強化ガラスのスイングドアパネルを備えたThermaltake S100 Tempered Glassで、電源は650W 80PLUS BRONZE認証となる。