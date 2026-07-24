服の下でこっそり首元ひんやり！ ソニーの“着るクーラー”が快適そうだ

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REON POCKET 6は、ソニーの販売するウェアラブルサーモデバイスです。Amazon.co.jpでは、2万7500円で販売され、売れています（7月24日現在）。

背中側の首元に直接装着し、接触部分の表面温度を冷やしたり温めたりできる商品。服の下に装着しても目立たないデザインにこだわっており、ビジネスシーンでも使えると評判です。

猛暑の外回りでも大丈夫なほど体を冷やすという使い方ではなく、オフィスなどでも汗をかかず快適に過ごすために使うような用途のデバイスとなっています。

－2度の進化

従来の製品から、冷却面の温度を最大2度下げることに成功。より強力な冷却体験を提供します。

自由度の高いネックバンド

首まわり28cm～46cmという多様なサイズへの対応と、バンドのアーチ形状を保持。柔軟性かつフィットする、自由で安定したネックバンドを採用しています。

約5.5時間の駆動が可能

専用に開発された2つの小型サーモモジュールが強弱をつけながら交互に駆動することで、パワフルな冷却が持続。COOLレベル4で、約5.5時間の駆動が可能です。

まとめ：目立たないウェアラブルクーラー

おすすめしたいのは、「主張しないデバイス」を求めている人です。ゴテゴテした空調服やそとから丸見えのネッククーラーは効果が高いものの、見た目が気になるという人も多いです。本製品は服に隠れるサイズ感なので、「目立ちたくない」という需要に応えます。

また、冬には温めるほうでも役立つ両得な機能持ち。通勤を快適にしたい人は、ぜひ購入を検討してみてください。