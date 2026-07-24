「スプラトゥーン レイダース」公式より1000円安い！ ソロでもマルチでも楽しい話題作

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スプラトゥーン レイダースは、任天堂の販売するNintendo Switch 2用ソフトです。Amazon.co.jpでは、6455円（14％オフ）で販売され、売れています（7月24日現在）。定価より1025円安いです。

シリーズ初のスピンオフとして作られた本作。舞台は都会から離れたウズシオ諸島に移り、「すりみ連合」と主人公の「メカニック」がオタカラ求めて獰猛なシャケたち（敵）を倒していくアクションシューターゲームとなっています。

基本はソロで楽しむRPGのようなゲームデザインですが、少し進めるとマルチプレイも解禁。最大4人で協力してステージを攻略できます。

多彩なブキが登場

インクを連射できる「シューター」、広範囲をまとめて塗れる「ローラー」、スナイパーのように一直線にインクを射出する「チャージャー」など、多彩なブキが登場。どれを使うかはプレイヤー次第です。

ガラクタ集めてパワーアップ！

ステージを攻略すると手に入るガラクタを使い、新たなガジェットやブキを開発＆カスタマイズできます。「スピード／パワー／テクニカル」といった3種のスタイルを極め、押し寄せる大量のシャケたちを存分にシバく快感が醍醐味です。

最大4人のマルチプレイにも対応

ローカル通信やインターネット通信によるマルチプレイにも対応しています。敵のレベルが自動で調整されるので、プレイヤー間にレベル差があっても一緒に楽しめるのが特徴です。

まとめ：クリア後もやり込める中毒性！

おすすめしたいのは、「スプラトゥーンの世界観が好きな人」です。ポップなカラーリングにノリの良いキャラ、スプラ好きなら間違いなくのめり込めるでしょう。

いっぽうで対戦ゲームのスプラに敷居の高さを感じていた人にもオススメ。ソロあるいは協力プレイを楽しめるので、あの世界観を存分に堪能できます。

一晩中遊んでクリア者が出るほど中毒性の高い本作ですが、クリア後もさらなる難易度やダンジョンの追加が待っているので、やり込みも十分！ ぜひ購入を検討してみてください。