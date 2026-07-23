Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第121回
Slackやメールを別画面でサクサク確認！ タッチ対応の10.1型横長モバイルモニターが2万円
2026年07月23日 20時00分更新
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お手軽なモバイルモニター
「JN-MD-IPST101WHD」
モバイルモニター JN-MD-IPST101WHDは、JAPANNEXTが販売する10.1インチモニター。Amazon.co.jpでは1万9982円（9％オフ）で販売されています（7月23日現在）。
約2万円と低価格ながら、ワイドHD(1540×720)解像度／60Hzリフレッシュレート／IPSタッチパネル搭載とスペックは十分。サイズはおよそ「幅24.8×高さ12.9×奥行1.6cm」。重量はわずか460gと軽く、手軽に移動できるのもポイントですね。
小型ディスプレーの特長を生かし、店舗での電子POPや受付・案内端末として活用可能。そのほか、パソコンやBDプレイヤー、家庭用ゲーム機などと接続して映すこともできます。
「JN-MD-IPST101WHD」の特徴
10点のタッチパネル
タッチパネルは10点の操作に対応し、スクロールやピンチズームなど直感的な操作が可能です。パソコンにつないでサブ画面として使用することで、操作用UIとしても機能します。
背面に独立したキックスタンドを搭載
モニター背面にはキックスタンドを搭載しているので、ほかで支えを用意することなく自立できます。
特製ケースが付属
携帯時に便利なフェルトケースを同梱。製品本体をホコリや傷から守り、持ち運ぶ際にやさしくモニターを保護してくれます。
まとめ：小型のタッチパネルモニター
おすすめしたいのは、「タッチパネル搭載の小型モニター」を求めている人です。約2万円でタブレットのように指ですいすい動かせるモニターは、作業環境を変えうる魅力があります。
メインモニターの下に置いたり、ノートPCと繋げて使ったりと、カスタマイズ性は無限大。今なら少し安くなっているので、ぜひお試しください。
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