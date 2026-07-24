Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第122回
世界最小クラスのサイズで、ノートPCまで充電！ Ankerの急速充電器は最大70W／3ポートで超便利
2026年07月24日 09時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
カバンにポンッと入る急速充電器
「Anker Nano Charger」
Nano Chargerは、Ankerの販売する急速充電器です。Amazon.co.jpでは、5990円で販売され、売れています（7月23日現在）。
最大の特徴は世界最小クラスの超コンパクトな設計であること。一般的な充電器に比べ約55％の小型化を実現し、カバンに忍ばせておくのが容易になりました。
充電器は、機種によってはスマホは充電できてもノートPCには使えないことがあります。その点、本機は幅広く対応しているので、出先でも安心して使えます。単ポート最大70W出力で、MacBook Airも急速充電可能です。
「Anker Nano Charger」の特徴
手のひらサイズで携帯性◎
サイズは約「53×43×32mm」と、まさに手のひらサイズ。重量も120gと軽めで、持ち運びに便利な小型軽量デザインとなっています。
幅広い機器に急速充電可能
本機はPD対応のWindows PCやMacBook、スマートフォンからスマートウォッチ、タブレットなど幅広い機器に対応。利用機器ごとに異なる充電器を持ち運ぶ必要がなくなるのが嬉しいポイント。出張やリモートワーク、旅行へ持っていくのにぴったりです。
高出力でも安全性は担保
ActiveShield️ 4.0により、安全性は確保しています。常に温度を計測し制御するため、充電する機器を24時間守ってくれます。
まとめ：いざというときの充電器はコレ
おすすめしたいのは、「充電器をコンパクトにまとめたい人」です。とにかく小さく持ち運びに便利なので、出先で使うのにオススメ。最大70W急速充電なのでスピーディーに充電できます。
3ポート対応のため複数の機器を同時に充電することも可能。コンセントを圧迫しないので使い勝手がいいと評判です。ぜひ購入を検討してみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第121回
トピックスSlackやメールを別画面でサクサク確認！ タッチ対応の10.1型横長モバイルモニターが2万円
-
第120回
トピックスAndroidタブレット、これで十分！ 12.1インチでゲームも動画も快適、ペンまで付いてくる
-
第119回
トピックス動画もゲームもサクサク動く「iPad (A16)」、最小構成にして最高のタブレット
-
第118回
トピックスコスパの良いMacといえばこれ！ 「MacBook Neo」がAmazonでちょっと安い
-
第117回
トピックススマホに10万円は出せない人へ！ 防水防塵と大容量バッテリーを備えた「moto g66j 5G」なら約3万円
-
第116回
トピックス夏休みは大画面で動画もゲームも！ レグザの50型4Kテレビが7万円台、低遅延モードも搭載
-
第115回
トピックス【便利】電源タップと充電器が合体！ Belkinの電源ステーションが16％オフ
-
第114回
トピックス歩きやすい＆涼しい、そしてオシャレ！ 紐で作られたスニーカーサンダル「UNEEK ユニーク」がセール中！
-
第113回
トピックス腕が痛いならロジクールの「M575SP」がオススメ！ 疲れにくいトラックボールマウス
-
第112回
トピックスコンセントもUSB-Cもつなぎたいなら、この電源タップ！ ANKER「Nano Charging Station」薄くて便利
- この連載の一覧へ