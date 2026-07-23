Androidタブレット、これで十分！ 12.1インチでゲームも動画も快適、ペンまで付いてくる

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Lenovo Idea Tab Plusは、Android 15搭載の11型ワイドパネルタブレット。Amazon.co.jpでは、6万4151円で販売されています（7月23日現在）。

ディスプレーは12.1型（2560x1600）で広々と使え、一般的なフルHD級よりも表示が細かく、動画視聴や電子書籍、ウェブ閲覧を気持ちよく楽しめます。10点のマルチタッチに対応しているのもポイント。メモリ8GBとストレージ256GBで、動画鑑賞やブラウザもサクサク動きます。

大画面なのに重量は約530gと薄型軽量なのも嬉しいポイント。カバンに入れて持ち運ぶのにちょうどいい商品となっています。

専用のペンが付属

Lenovo Tab Penが付属するモデルで、Googleの「かこって検索」やお絵かきなどに活躍します。指で操作もできますが、ペンがあるとより細かくできて便利です。

動画もゲームも思いのまま

プロセッサーに「MediaTek Dimensity 6400」を採用し、90Hzのリフレッシュレートを誇る高精細ディスプレー。動画視聴もライトなゲームもサクサクと動かせます。

驚異の10200mAhバッテリー

大容量バッテリーを搭載しているため、長時間の操作でも安心です。フル充電から約13時間の連続使用が可能。

まとめ：動画や電子書籍を楽しみたいなら

おすすめしたいのは、「必要十分な中堅タブレット」を求める人です。12.1型の見やすいディスプレーに余裕のある8GBメモリ、256GBストレージを備えつつ、日常使いに寄せたバランスのよさ。専用のペンまで付いてくるのは、購入の決め手になり得ます。

スマホより大きな画面で動画や電子書籍を楽しみたい、でもノートPCほど大げさなものはいらない……という人にぴったりの1台。仕事用のサブタブレットとしても優秀なので、ぜひ購入を検討してみては。