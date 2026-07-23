Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第118回
コスパの良いMacといえばこれ！ 「MacBook Neo」がAmazonでちょっと安い
2026年07月23日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
コスパの良い入門用Macbook
「MacBook Neo（256GBモデル、インディゴ）」
MacBook Neoは、2026年3月に発売したモデルのノートブック。Amazon.co.jpでは、11万3748円（256GBモデル）から販売されています（7月23日現在）。インディゴカラーは、5％引きで普段よりちょっとお得。
パワフルなA18 Proチップを搭載し、動画視聴や調べものといったライトなタスクはもちろん、AIツールを用いた作業やゲームも快適に動きます。内蔵バッテリーは最大16時間使える大容量。はじめてのMacbookにおすすめです。
画面は13インチのLiquid Retinaディスプレイを採用。耐久性と軽量性を兼ね備えたアルミニウムボディでちょうどいいサイズ感ということもあり、場所を選ばず持ち運べます。
「MacBook Neo（256GBモデル、インディゴ）」の特徴
コスパ◎のエントリーモデル
「MacBook Neo」が何より優れているのは、この価格帯でMacBookを手に入れられるという点。上位モデルの「MacBook Air（M5）」と比べて約16万円ほど安く、コストパフォーマンス重視のモデルです。
普段遣いなら十分すぎるスペック
安くても性能は十分。ブラウジングや動画の視聴、ファイルの整理などに使うのであればこれ以上のスペックはオーバーになりがちです。
iPhoneとの連携も◎
iPhoneやiPadとの連携もスムーズにできます。キーボードのほうがやりやすい作業はMacBookでラクラクこなせるので「あってよかった」と好評です。
まとめ：プレゼントにも喜ばれる一品
おすすめしたいのは、「MacBookに触ったことがない人」です。高品質でコストパフォーマンスに優れたMacBook Neoなら、Mac入門用にベストな選択肢と言えます。プレゼント用に購入し、喜ばれたという声もあります。
本機でMacBookの使い方に慣れ、よりクリエイティブなことをしたくなったら上位モデルへの買い替えを検討すると良いでしょう。ぜひご検討ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第117回
トピックススマホに10万円は出せない人へ！ 防水防塵と大容量バッテリーを備えた「moto g66j 5G」なら約3万円
-
第116回
トピックス夏休みは大画面で動画もゲームも！ レグザの50型4Kテレビが7万円台、低遅延モードも搭載
-
第115回
トピックス【便利】電源タップと充電器が合体！ Belkinの電源ステーションが16％オフ
-
第114回
トピックス歩きやすい＆涼しい、そしてオシャレ！ 紐で作られたスニーカーサンダル「UNEEK ユニーク」がセール中！
-
第113回
トピックス腕が痛いならロジクールの「M575SP」がオススメ！ 疲れにくいトラックボールマウス
-
第112回
トピックスコンセントもUSB-Cもつなぎたいなら、この電源タップ！ ANKER「Nano Charging Station」薄くて便利
-
第111回
トピックス今日の天気、気にしなくていい。アディダスのゴアテックスシューズが42％オフ！
-
第110回
トピックス迷ったらコレで良いスマホ「arrows Alpha」全部入りミドルクラスが1万円引き
-
第109回
トピックス初めてのiPadはこれでいい！ 動画もゲームもサクサク楽しめる11インチモデル
-
第109回
トピックス君だけの最強のマウスを作り上げろ！ 8つのショートカットを呼び出せる「ロジクール MX MASTER 4」が高評価
- この連載の一覧へ