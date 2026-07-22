Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第116回
夏休みは大画面で動画もゲームも！ レグザの50型4Kテレビが7万円台、低遅延モードも搭載
2026年07月22日 19時00分更新
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50インチで7万円台は安い！
「E350M」
E350Mは、レグザが販売する50V型テレビ。Amazon.co.jpでは7万1602円（35％オフ）で販売されています（7月22日現在）。
3840×2160の4K画質に対応した液晶モデルで、リフレッシュレートは60Hz。地上波はもちろん、Hulu、Netflix、YouTubeなどのネットサービスにもつなげます。
サイズはおよそ「奥行き27.3×幅111.7×高さ69.3cm」。1人暮らしのリビングに置くテレビとしてちょうどいい大きさとなっています。
「E350M」の特徴
高画質な映像美
全面直下型LEDパネルモジュールを搭載し、白と黒のコントラストを鮮やかに表現。独自のレグザエンジンZRによって、映像のノイズを抑え、なめらかで高画質に描画します。
スクリーンミラーリングに対応
スマートフォンやパソコン・タブレットなどで表示している動画や写真、画面などをテレビに表示し、大画面で楽しめます。
低遅延モードでゲームも美麗に
高画質処理を行いつつ、画像処理の遅延時間を約0.83msec（※）に短縮。動きの激しいゲームでも快適な操作を実現します。
※1080p/60Hz時
まとめ：大画面でコスパ良し
おすすめしたいのは、「テレビを安く買いたい人」です。1人暮らしのリビングに置くのにちょうどいいサイズ感で、7万円台はお得感があります。
画質も音質も問題なく、YouTubeなどのネットサービスにも対応。コスパの良いテレビを探している人は、ぜひ購入を検討してみてください。
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