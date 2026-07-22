Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第115回
【便利】電源タップと充電器が合体！ Belkinの電源ステーションが16％オフ
2026年07月22日 18時00分更新
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スペースがスッキリ！
「Belkin 3口コンセント充電ステーション」
本製品は、Belkinが販売する電源ステーションです。Amazon.co.jpではセールで5594円（16％オフ）で販売されています（7月22日現在）。
最大7つのデバイスを同時に充電できるのが特徴。ACコンセントは3つ用意され、電源タップとしても活用できます。
付属のケーブルは1.5mとほどよい長さで、デスク回りのスペースをスッキリ整理するのに役立ちます。
「Belkin 3口コンセント充電ステーション」の特徴
最大70W高速充電
高速GaN技術充電に対応し、最大70W出力の高速充電が可能です。3つのACコンセント、USB-C×2、USB-A×2のポートが付いており、ノートPCやMacbook、iPhone、Apple Watchなどの充電に対応しています。
小型なお手軽感
サイズは約「96×83×42mm」と小型。スマホなどを電源プラグに挿すことなく、直接USBケーブルで充電できるので、電源まわりのスペースをスマートにできます。
過充電によるバッテリー劣化を防ぐ
プログラマブル電源供給装置（PPS）を搭載し、より効率的で安全な充電を提供。過充電やデバイスのバッテリー寿命の損傷を防止します。
まとめ：もうゴチャつかない
おすすめしたいのは、「充電器まわりをキレイにしたい人」です。さまざまなデバイスを持つ人にとって、充電器は増えていく一方。ケーブルがごちゃごちゃになることも多いと思います。そんな悩みを解決するのが本製品です。
最大7口ということで、多くのデバイス電源をまとめて管理できる電源ステーション。キレイにするコツは、USBの充電ケーブルは短めのものを用意することでしょうか。ぜひセールのこの機会に購入し、充電器まわりを整理整頓してみては。
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