【便利】電源タップと充電器が合体！ Belkinの電源ステーションが16％オフ

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本製品は、Belkinが販売する電源ステーションです。Amazon.co.jpではセールで5594円（16％オフ）で販売されています（7月22日現在）。

最大7つのデバイスを同時に充電できるのが特徴。ACコンセントは3つ用意され、電源タップとしても活用できます。

付属のケーブルは1.5mとほどよい長さで、デスク回りのスペースをスッキリ整理するのに役立ちます。

最大70W高速充電

高速GaN技術充電に対応し、最大70W出力の高速充電が可能です。3つのACコンセント、USB-C×2、USB-A×2のポートが付いており、ノートPCやMacbook、iPhone、Apple Watchなどの充電に対応しています。

小型なお手軽感

サイズは約「96×83×42mm」と小型。スマホなどを電源プラグに挿すことなく、直接USBケーブルで充電できるので、電源まわりのスペースをスマートにできます。

過充電によるバッテリー劣化を防ぐ

プログラマブル電源供給装置（PPS）を搭載し、より効率的で安全な充電を提供。過充電やデバイスのバッテリー寿命の損傷を防止します。

まとめ：もうゴチャつかない

おすすめしたいのは、「充電器まわりをキレイにしたい人」です。さまざまなデバイスを持つ人にとって、充電器は増えていく一方。ケーブルがごちゃごちゃになることも多いと思います。そんな悩みを解決するのが本製品です。

最大7口ということで、多くのデバイス電源をまとめて管理できる電源ステーション。キレイにするコツは、USBの充電ケーブルは短めのものを用意することでしょうか。ぜひセールのこの機会に購入し、充電器まわりを整理整頓してみては。