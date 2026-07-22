アップデート内容紹介や質問への回答を実施

コーエーテクモゲームスは7月21日、iOS／Android／PC（Steam）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、公式生放送を実施すると発表。配信日時は、2026年7月28日21時より。

番組には、ゲストとして歴史タレントの小栗さくらさんと声優の堂坂晃三さんが登場。MCの吉﨑智宏さん、黒田運営プロデューサーとともに『信長の野望 覇道』のアップデート内容や特別企画の紹介、プレイヤーから募集していた質問への回答を実施する。

番組内では、ゲーム内アイテムのプレゼント企画も実施。お友だちや一門の仲間たちに声を掛けてぜひリアルタイムで視聴してみてはいかがだろうか。

【『信長の野望 覇道』公式生放送 概要】

番組名：『信長の野望 覇道』公式生放送

放送日時：2026年7月28日21時～

出演者：

ゲスト：小栗さくらさん（歴史タレント）／堂坂晃三さん（声優）

MC：吉﨑智宏さん

『信長の野望 覇道』運営プロデューサー：黒田智広氏

放送URL：

・YouTube ライブ：https://www.youtube.com/live/bgHtNOflZ88

・X（Twitter）：https://x.com/i/broadcasts/1nKOLLqjXDVGR

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

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