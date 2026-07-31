コーエーテクモゲームスは7月31日、iOS／Android／PC（Steam）向けMMO戦略シミュレーションゲーム『信長の野望 覇道』について、「戦国無双」シリーズとのコラボレーションイベント第2弾を開催中だと発表。開催期間は、2026年8月16日23時59分まで。

今回のコラボでは、「真田幸村」「明智光秀」「お市」などの「戦国無双」シリーズでおなじみの武将がUR武将として登場する限定ガチャ「限定登用・UR戦国無双」のほか、URガラシャや装備アイテム（逸品）などのコラボ限定品が手に入るコラボ記念ログインボーナスが開催中だ。

また、コラボ後半の8月7日からはUR／SSRそれぞれの「くのいち」が登場する「筆くじ・くのいち」が開催される。なお、2024年6月に開催した第1弾コラボで登場したSSR武将が再登場する「復刻登用・SSR戦国無双」もあわせて開催しているので、お見逃しなく。

さらに、コラボ開催を記念してタンブラーや、最大1万円分の「えらべるPay」が当たるキャンペーンを開催。「「戦国無双」コラボフォロー＆リポストキャンペーン」は、8月3日から8月12日の計10日間、毎日約100名、合計1059（センゴク）名に「戦国無双」コラボを記念したオリジナルタンブラーのほか、最大1万円分の「えらべるPay」が当たる。

加えて今回のコラボの詳細を紹介した動画を公開。本動画は、7月28日の地震により中止した生放送に代えて、同日収録したものだ。

▼コラボ詳細発表動画

https://youtu.be/N54o3DIeh1Q

■「戦国無双」シリーズコラボ概要

●限定登用・UR戦国無双、復刻登用・SSR戦国無双

「真田幸村」「明智光秀」「お市」といった「戦国無双」シリーズおなじみの武将がコラボUR武将として登場。2024年6月に開催した第1弾コラボで登場したSSR武将が再登場する「復刻登用・SSR戦国無双」もあわせて開催する。

●コラボ記念アイテムが多数登場

新たな領主フレームや装備アイテム（逸品）に加え、領主アイコン、チャットスタンプなど第1弾の復刻アイテムも含めたコラボ限定品が多数登場する。URガラシャの友好度1000や一部の新逸品はログインボーナスでプレゼント。

●限定ミッション開催

ミッションを達成すると、パネルが解放され報酬を獲得できる。パネルを全解放すると、コラボ逸品などの豪華報酬に加え、専用のイラストが鑑賞可能になる。

●予告：「筆くじ・くのいち」開催予定

8月7日14時から筆くじにてUR／SSRの「くのいち」が登場する。

※イベント、キャンペーンの日程・内容は予告なく変更する可能性があります。

※ガチャ確率などの詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください

▼コラボ詳細

https://www.gamecity.ne.jp/nobunaga_hadou/campaign_202607_colabo.html

■「戦国無双」コラボフォロー＆リポストキャンペーン

開催期間：2026年8月3日～8月12日23時59分

合計10日間

応募条件・参加方法：

1. 公式X（@nobunaga_hadou）をフォロー

2. 指定ポストをリポスト

3. 指定ポストのURLから抽選結果を確認

賞品詳細：各日106名に賞品が当たる。（最終日のみ105名）

・コラボタンブラー……各日10名

・「えらべるPay」1万円分……各日1名

・「えらべるPay」1000円分……各日10名

・「えらべるPay」100円分……各日85名

※10日間で計1059（センゴク）名様に当たります。

※最終日のみ「えらべるPay」100円分は84名様に当たります。

【応募規約】

・コーエーテクモゲームス（以下「当社」といいます）は「「戦国無双」コラボフォロー＆リポストキャンペーン」（以下「本キャンペーン」といいます）に関して、以下の応募規約を定めます。

・『信長の野望 覇道』公式Xをフォローし、指定ポストをリポストした方のみ抽選に参加できます。

・コラボタンブラーのご当選者様は「当選画面」にて指定するお客様情報入力フォームに、所定の事項（氏名、住所、電話番号など）をご記入ください。ご記入いただいた情報をもとにプレゼントを発送いたします。

・ご当選者様への賞品送付に際し、当社がご当選者様の個人情報を取得することを、あらかじめご了承ください。また、ご提供いただいた個人情報は、賞品の送付のみに使用し、そのほかの目的で使用することはありません。なお、当社の個人情報の取扱に関しては、当社の個人情報保護方針に即して適切に管理し、当社が必要と判断する期間保管いたします。

・当選連絡後、ご案内するお客様情報入力フォームより2週間以内に必要事項をご入力いただかない場合、当選が無効になりますのでご注意ください。

・必要事項の記入漏れがある場合は、当選を無効とさせていただきます。

・お客様のご住所が不明などで賞品がお届けできない場合は、当選を無効とさせていただきます。

・賞品の発送は日本国内に限ります。

・当選で獲得された権利は、ほかの人に譲渡することはできません。

・本キャンペーンのご当選者様は同時期に実施されている同じ賞品を対象とした、ほかのキャンペーンとは重なってご当選になれない場合がございます。

・未成年者は保護者の承諾が必要です。

・本キャンペーン内容は、予告なく変更、修正、削除などを行う場合があります。

・日本国外からはご利用頂けません。ご了承ください。企業オフィス内イントラ環境、VPNなど使用中はエラーがでる可能性がございます。

・アクセスに関しては日本国内にて、キャリア回線等でアクセスしてください。

・「えらべるPay」は、ギフティが提供するデジタルギフトでありさまざまなスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です。

・ラインナップおよび交換に必要なポイントは付与された「えらべるPay」により異なり、変更になる場合がございます。また「えらべるPay」内のポイント交換レートは商品により異なります。記載された必要ポイント数をよくご確認の上、商品と交換ください。

・ラインナップは随時変更となる場合がございます。

・ポイントの利用には期限がございます。ホーム画面に表示された期限までにお好きな商品と交換してください。

・期限終了後、ポイント残高は失効します。ポイントの払い戻しはお受けしておりません。

・ポイントの追加チャージはできません。

・商品交換後の商品の変更・キャンセルはできません。

【注意事項】

・本キャンペーンはコーエーテクモゲームスによる提供です。本キャンペーンについてのお問いあわせはコーエーテクモゲームス ユーザーサポートまでお願いいたします。

▼キャンペーン詳細サイト

https://www.gamecity.ne.jp/nobunaga_hadou/campaign_202607_frepost.html

【ゲーム情報】

タイトル：信長の野望 覇道

ジャンル：MMO戦略シミュレーションゲーム

配信：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Steam）

対応OS：

iOS：15.0.0以上（iPhone 6sおよびiPad mini 5以降のモデル）

Android：Android5.0以上、メモリー（RAM）2GB以上 ※一部機種を除く

Steam：Steamストアのシステム要件より確認

（https://store.steampowered.com/app/2154770/_/）

配信日：配信中（2022年12月1日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金）

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